Siembra de nubes para estimular lluvias registra 18 vuelos ¿cuántos restan?

Tegucigalpa, Honduras.- La empresa mexicana Startup Renaissance ha realizado 18 vuelos de siembra de nubes como parte de las acciones para estimular las precipitaciones en distintas zonas del país, informó su representante,Víctor Torres.
Las operaciones se han concentrado en zonas estratégicas como la cuenca del río Aguán y la represa Francisco Morazán, conocida como El Cajón, mientras aún están pendientes vuelos en el norte y el sur.
El programa contempla intervenciones en sectores de la zona norte, sur, centro y occidente del territorio nacional, con énfasis en áreas estratégicas para la captación de agua y el abastecimiento de las represas, en medio de las necesidades hídricas que enfrenta el país.
“Llevamos un total de 18 vuelos realizados y afortunadamente todos con condiciones meteorológicas favorables y resultados favorables también. De este total, se han priorizado algunas áreas y tenemos vuelos pendientes por realizar al norte y al sur”, explicó Torres.
Detalló que el programa también contempla un polígono de intervención en la zona sur, que comprende el departamento de Choluteca, San Lorenzo, Nacaome y San Marcos de Colón, además de sectores del valle de Cantarranas y el departamento de Intibucá.
Las operaciones se desarrollan según las condiciones atmosféricas que permiten aplicar la técnica, por lo que la planificación de los vuelos depende de la presencia de nubes con características adecuadas para el procedimiento.
“Es totalmente entendible las preguntas que se hacen por parte de la población y lo hemos reiterado en varias ocasiones. Lo que nosotros hacemos es ciencia pura, ahora sí que al 100%”, manifestó Torres al referirse a las dudas sobre el funcionamiento de la siembra de nubes.
El procedimiento consiste en introducir núcleos yoduro de plata en nubes existentes para favorecer la formación de gotas capaces de precipitar. La técnica no produce nubes artificialmente, sino que depende de la humedad y de las condiciones meteorológicas presentes en cada zona.
Por su parte, Moisés Molina, ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), afirmó que el gobierno impulsa el programa de estimulación de nubes junto con especialistas en meteorología y la empresa mexicana contratada para prestar el servicio.
Aseguró que las intervenciones han dejado resultados favorables en algunos sectores, donde las precipitaciones registradas superaron las cantidades previstas en los pronósticos meteorológicos.
“Hemos tenido resultados muy loables; en algunos lugares donde se pronosticaban 20 milímetros de lluvia, hemos tenido 80 y 100 milímetros de lluvia”, manifestó Molina al referirse a los resultados reportados durante el desarrollo del programa.
El proyecto contempla la adquisición de 2,000 litros de yoduro de plata, cantidad que permitiría realizar 20 vuelos, es decir, falta dos para completar el programa y en cada operación utilizará aproximadamente 100 litros del compuesto.
La empresa mexicana Startup Renaissance es la contratada para este procedimiento y cuya inversión ronda entre 600 y 700 mil dólares, equivalentes a 16.1 y 18.8 millones de lempiras dependiendo del área a intervenir.