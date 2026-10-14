Siembra de nubes para estimular lluvias registra 18 vuelos ¿cuántos restan?

Tegucigalpa, Honduras.- La empresa mexicana Startup Renaissance ha realizado 18 vuelos de siembra de nubes como parte de las acciones para estimular las precipitaciones en distintas zonas del país, informó su representante,Víctor Torres.

Las operaciones se han concentrado en zonas estratégicas como la cuenca del río Aguán y la represa Francisco Morazán, conocida como El Cajón, mientras aún están pendientes vuelos en el norte y el sur.

El programa contempla intervenciones en sectores de la zona norte, sur, centro y occidente del territorio nacional, con énfasis en áreas estratégicas para la captación de agua y el abastecimiento de las represas, en medio de las necesidades hídricas que enfrenta el país.

“Llevamos un total de 18 vuelos realizados y afortunadamente todos con condiciones meteorológicas favorables y resultados favorables también. De este total, se han priorizado algunas áreas y tenemos vuelos pendientes por realizar al norte y al sur”, explicó Torres.

Detalló que el programa también contempla un polígono de intervención en la zona sur, que comprende el departamento de Choluteca, San Lorenzo, Nacaome y San Marcos de Colón, además de sectores del valle de Cantarranas y el departamento de Intibucá.