Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá condiciones mayormente secas este sábado 28 de noviembre de 2026, aunque el viento del noreste transportará humedad desde el mar Caribe y provocará lluvias y chubascos de débiles a moderados en algunas regiones del territorio nacional. De acuerdo con Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las precipitaciones se presentarán principalmente en la región norte, oriental y algunos sectores del centro del país. El meteorólogo explicó que estas condiciones estarán relacionadas con el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, impulsada por los vientos del noreste.

En cuanto a las condiciones marítimas, Ochoa indicó que el oleaje en el golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies, mientras que en la costa norte estará levemente alterado, con alturas de dos a cuatro pies. Respecto a las temperaturas, Valle registrará las condiciones más cálidas del país, con una máxima de 36 grados y una mínima de 23. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Choluteca también tendrá temperaturas elevadas, con máximas de 35 grados y mínimas de 24, mientras que Gracias a Dios alcanzará los 31 grados como temperatura máxima y 26 como mínima.