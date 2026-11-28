Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá condiciones mayormente secas este sábado 28 de noviembre de 2026, aunque el viento del noreste transportará humedad desde el mar Caribe y provocará lluvias y chubascos de débiles a moderados en algunas regiones del territorio nacional.
De acuerdo con Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las precipitaciones se presentarán principalmente en la región norte, oriental y algunos sectores del centro del país.
El meteorólogo explicó que estas condiciones estarán relacionadas con el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, impulsada por los vientos del noreste.
En cuanto a las condiciones marítimas, Ochoa indicó que el oleaje en el golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies, mientras que en la costa norte estará levemente alterado, con alturas de dos a cuatro pies.
Respecto a las temperaturas, Valle registrará las condiciones más cálidas del país, con una máxima de 36 grados y una mínima de 23.
Choluteca también tendrá temperaturas elevadas, con máximas de 35 grados y mínimas de 24, mientras que Gracias a Dios alcanzará los 31 grados como temperatura máxima y 26 como mínima.
En la zona norte, Atlántida y Colón tendrán máximas de 28 grados y mínimas de 22 y 23 grados, respectivamente. Cortés registrará temperaturas de hasta 30 grados y mínimas de 20, mientras que Yoro tendrá una máxima de 27 grados y una mínima de 16.
Para el centro del territorio nacional, Comayagua alcanzará los 29 grados como máxima y 17 como mínima. Francisco Morazán tendrá temperaturas de 26 grados como máxima y 17 como mínima, mientras que La Paz registrará 29 grados y 15 grados, respectivamente.
En la región oriental, El Paraíso tendrá una máxima de 26 grados y una mínima de 16, mientras que Olancho alcanzará los 30 grados como máxima y 20 como mínima.
En el occidente, Copán registrará temperaturas máximas de 26 grados y mínimas de 14; Lempira tendrá 29 grados y 16, Ocotepeque alcanzará 26 grados y 15, y Santa Bárbara tendrá máximas de 29 grados y mínimas de 18.
Por su parte, Intibucá tendrá las temperaturas más bajas del territorio nacional, con una máxima de 20 grados y una mínima de 12. Islas de la Bahía registrará temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 26.
Ochoa resumió el pronóstico para este sábado al señalar que prevalecerán las condiciones mayormente secas, aunque la humedad transportada por el viento del noreste favorecerá precipitaciones aisladas en distintas zonas del país.
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