Tegucigalpa, Honduras.- Más de 500 vehículos han sido decomisados en la capital mediante la Operación Chatarra, ejecutada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para retirar automóviles abandonados que ocupan calles, avenidas y aceras. Josué Esperanza, subdirector de la Policía Municipal, en poco más de tres meses, ha logrado retirar más de 500 vehículos chatarra de las calles capitalinas. De acuerdo con las autoridades municipales, estos operativos buscan liberar espacios públicos utilizados durante meses como estacionamiento de vehículos en desuso.

El procedimiento comienza con una notificación dirigida a los propietarios de los automóviles identificados. Una vez recibidos, disponen de 72 horas para retirarlos del lugar. Si los dueños no atienden el aviso dentro de ese plazo, las unidades son trasladadas en grúas hacia instalaciones municipales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La medida busca evitar que los vehículos permanezcan durante largos períodos en la vía pública y obstaculicen la circulación de peatones y conductores.

Operativos se han extendido a varias colonias

Entre los sectores donde se han desarrollado las intervenciones figuran la colonia Centroamérica Oeste, residencial Altos del Trapiche, Los Girasoles y la colonia Kennedy. La Alcaldía prevé continuar con los operativos en otros barrios y colonias del Distrito Central, aunque no se han detallado las próximas zonas que serán intervenidas.