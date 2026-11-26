Tegucigalpa, Honduras.- Los propietarios de mototaxis decomisadas en Francisco Morazán podrán recuperar sus unidades sin pagar la multa de 11,000 lempiras, tras un acuerdo entre representantes del sector y autoridades policiales y del transporte.
El beneficio estará condicionado al cumplimiento de varios requisitos y a que los dueños no tengan vínculos con actividades ilícitas.
Las autoridades explicaron que también revisarán la documentación correspondiente antes de autorizar la devolución de cada uno de los vehículos.
El dirigente del sector, Darwin Castillo, explicó que los propietarios deberán presentar sus antecedentes penales y policiales, tarjeta de identidad y licencia de conducir.
También tendrán que entregar la revisión de las unidades, además de un listado con los nombres de los pilotos y propietarios de las mototaxis.
Una vez recibidos los documentos, las autoridades verificarán la información para determinar si cada unidad cumple con las condiciones establecidas en el acuerdo.
Más de 100 mototaxis fueron decomisadas
La medida se plantea luego de una serie de operativos realizados por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y la Policía Nacional, con el apoyo de la Policía Municipal.
Durante esas intervenciones, solo en Tegucigalpa y Comayagúela, las autoridades decomisaron más de 100 mototaxis que circulaban en la capital con alguna irregularidad.
Sin embargo, tras el acuerdo, los propietarios que cumplan los requisitos podrán recuperar sus vehículos sin asumir el pago de la multa de 11,000 lempiras.
No obstante, las autoridades fueron contundentes al decir que la devolución no será automática y dependerá de la revisión de los documentos y de las verificaciones correspondientes.