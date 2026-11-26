Tegucigalpa, Honduras.- Los propietarios de mototaxis decomisadas en Francisco Morazán podrán recuperar sus unidades sin pagar la multa de 11,000 lempiras, tras un acuerdo entre representantes del sector y autoridades policiales y del transporte. El beneficio estará condicionado al cumplimiento de varios requisitos y a que los dueños no tengan vínculos con actividades ilícitas. Las autoridades explicaron que también revisarán la documentación correspondiente antes de autorizar la devolución de cada uno de los vehículos.

El dirigente del sector, Darwin Castillo, explicó que los propietarios deberán presentar sus antecedentes penales y policiales, tarjeta de identidad y licencia de conducir. También tendrán que entregar la revisión de las unidades, además de un listado con los nombres de los pilotos y propietarios de las mototaxis. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Una vez recibidos los documentos, las autoridades verificarán la información para determinar si cada unidad cumple con las condiciones establecidas en el acuerdo.

Más de 100 mototaxis fueron decomisadas