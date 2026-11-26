El mercado de fichajes del fútbol hondureño se ha empezado a mover, Olimpia también ha comenzado a agilizar sus piezas de cara al próximo año y Motagua no se ha quedado atrás
Odín Ramos no seguirá en la filas del Marathón para el próximo torneo, quien será enviado a préstamo.
Brayan Moya: La aventura por Arsenal Sao duró muy poco, dos partidos y ahora el experimentado delantero regresa a los Estados Unidos, donde juega en liga burocrática donde se unirá al Borussia Nola de New Orleans.
El caso del portero Andrés Salazar con el Real España se resolvería en los próximos días: "Estoy seguro de que esto debería pasar de la próxima semana, en donde ya pudiera estar resuelto el tema", dijo Roque Pascua sobre el tema.
Omar Rosas: El ex delantero del Real España ha sido anunciado por el Borussia Nola para representarlo en la fiesta futbolística de la Huasteca, torneo burocrático en los Estados Unidos.
Mike Arana fue fichado por la Universidad de Craiova de Rumania y se conoció que ejecutivos de dicho club viajaron en vuelo privado para apresurar la firma del hondureño de 17 años de edad.
Giancarlo Sacaza: Lo del defensor es un hecho. Dejará las filas del Motagua para unirse al Austin FC de la MLS de los Estados Unidos, con quien firmará un contrato hasta el 2030 y la operación se cerró por 300 mil dólares.
Jorge Benguché: El futuro del delantero sería fuera del Olimpia, quien finaliza su contrato y el Alajuelense apresura las pláticas para poderse llevárselo.
Yustin Arboleda: Se le termina su contrato con el Olimpia, dependerá si acepta las nuevas ofertas ya que sería con una rebaja salarial. Todo indica que saldrá del león.
Javier López se refiere al futuro de Rodrigo Gomez en el Motagua: "Él sabe lo que va a pasar en su futuro porque yo se lo dije personalmente hace un mes. Él tiene muy claro qué es lo que va a pasar al final del campeonato"
Eric Puerto: La aventura del delantero por el FC BATE Borisov de Bielorrusia se termina, el club no lo comprará y ahora regresa a Honduras donde Motagua y Olimpia lo han buscado.
David Ruiz: Se terminó su aventura por las filas del Red Bull New York, club que estuvo a préstamo por el Inter Miami para la temporada 2026. El hondureño disputó cuatro partidos.
Daniel Otero adelanta que el Marathón tiene en la mira un delantero extranjero a quien fichará para la próxima campaña.
Alejandro Reyes podría salir del Motagua ya que desde Costa Rica, precisamente el Herediano, ha preguntado por sus servicios.
Michaell Chirinos: Su nuevo contrato estaría condicionado por partidos disputados debido al gran número de lesiones que sufre, quien también habló de su deseo de retirarse en el 'viejo león'
Daniel Aparicio: Rescindió su contrato con el Real España y ahora arregla con el Jaiba Brava Tampico Madero de la Liga de Expansión MX.
Denuar Figueroa: El delantero de 22 años del Palestino es el máximo goleadores de la Liga de Ascenso de Honduras con 13 dianas. Debido a esos números ha surgido un interés de parte del Olimpia.
Emanuel Hernández: El defensor uruguayo no seguirá en las filas del Olimpia, Eduardo Espinel ya no cuenta con él para la próxima campaña.
Javier Orobio: El guardameta colombiano fue anunciado como nuevo jugador del CD Real Tegus de cara al próximo torneo de la Liga de Ascenso, convirtiéndose en el primer futbolista extranjero en los 10 años de historia de la institución capitalina.
Osmel Medina se marcha al fútbol de Brasil: el jugador hondureño emprenderá una nueva aventura internacional tras concretar su llegada al Manauara Esporte Clube, equipo al que se incorporará procedente del Génesis FC.
Carlos Rodríguez: El fútbol hondureño podría tener otro tiktoker ya que el ahora jugador del Palestino estaría despertando el interés de varios clubes de la primera división.
Rubilio Castillo: Está como agente libre y ahora busca una nueva oportunidad en la Liga Nacional de Honduras o en el extranjero.
Edrick Menjívar: El guardameta tiene todo listo para renovar su contrato con el Olimpia.