Sin necesitarlos, pero BMW les ha regalado nuvamente lindos automóviles a toda la plantilla del equipo Real Madrid. Varían los diseños y precios
Por quinto año consecutivo, BMW ha entregado la flota de los nuevos carros a los jugadores del primer equipo del Real Madrid, además de a José Mourinho. Y nuevamente hay diferencia entre los modelos elegidos por cada futbolista.
Algunos han optado por un deportivo de grandes dimensiones y otros por un todoterreno. También los que se han dejado seducir por una berlina de lujo e incluso quien ha elegido por un poderoso auto camuflado bajo una carrocería de tres volúmenes. Todos estas máquinas son electrificadas.
El uruguayo Fede Valverde, capitán del conjunto merengue, decidió escoger el modelo más modesto: BMW iX2 xDrive30, que tiene un precio que ronda los 60 mil euros.
Por su parte, el entrenador José Mourinho eligió su primer BMW iX xDrive60 con un valor que ronda los 100 mil euros. Este mismo modelo ambién se llevó el mediocampista francés, Eduardo Camavinga.
Vinicius repite elección. El extremo brasileño está enamorado del BMW i7 60 xDrive / M70 que cuesta 140 mil euros.
El goleador Kylian Mbappé apuesta por un SUV eléctrico, el BMW iX3 50 xDrive. Este coche posee 469 CV y tiene un valor que supera los 70 mil euros.
Cabe mencionar que Mbappé ya consiguió su permiso de conducir y podrá presumir este maquinón en las calles de la capital española. En un auto 100% eléctrico.
En su primera temporada con el equipo merengue, el marfileño Yan Diomande siguió los pasos de 'Kiki' y escogió el mismo modelo.
Militao y Lunin fueron los únicos de la plantilla que escogieron la berlina deportiva M5, una bestia de 585 CV y valorada en más de 170 mil euros.
De igual manera, ArdaGüler, Tchouaméni y Mendy eligieron el enorme todoterreno para viajar muy cómodos hacia el entrenamiento o los partidos.
Los centrales Rudiger y Konaté también optaron por este mismo modelo que tiene más de 700 CV.