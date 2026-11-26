El alemán Manuel Neuer está en vuelto en un tema muy polémico en su vida privada. Surgió el rumor de que había estado saliendo con una chica de 23 años y ahora su esposa ha dejado un duro mensaje
Las palabras de Anika aparecen después de que trascendiera que Neuer habría puesto fin a su matrimonio semanas después del nacimiento de su segundo hijo, ocurrido a finales de agosto.
Manuel Neuer vuelve a estar en el centro de la polémica. El guardameta del Bayern Múnich fue captado durante unos días de descanso en Búzios, Brasil, acompañado de una joven de 23 años que, según reportes de la prensa alemana, sería una fisioterapeuta que lo acompaña durante su proceso de recuperación.
En medio de las versiones sobre la ruptura de su matrimonio con Anika Bissel, la esposa del futbolista compartió en redes sociales un contundente mensaje relacionado con la infidelidad durante el embarazo, una publicación que rápidamente despertó reacciones y fue interpretada como una indirecta hacia el veterano portero alemán.
El texto difundido por Anika comienza con una frase que ha generado revuelo: “Engañar a una mujer embarazada es otro nivel de maldad”. La publicación cuestiona el comportamiento de quienes traicionan a su pareja en un momento especialmente vulnerable y señala que no se trata de un simple error, sino de una decisión.
“Eso no es un error. Es una decisión. Una decisión egoísta, cruel y llena de falta de respeto”, continúa el mensaje compartido por la mujer, que también hace referencia al dolor que puede experimentar una mujer durante el embarazo cuando no recibe el respaldo y el acompañamiento de su pareja.
La publicación añade: “La mujer que debería sentirse amada, protegida y acompañada termina teniendo que lidiar con un dolor que vos mismo le provocaste”, en un texto que ha sido vinculado con las recientes informaciones sobre la situación sentimental del arquero.
El mensaje también contiene una de las partes más duras, en la que cuestiona la falta de lealtad, valores y respeto de quien traiciona a la mujer que está esperando a su hijo.
“Si sos capaz de traicionar a la mujer que lleva a tu propio hijo, justo cuando más te necesita, no es que solamente te falte lealtad: te faltan los valores más básicos, la decencia y el respeto. Repugnante”, señala el texto.
Según informaciones difundidas por medios alemanes, la pareja habría atravesado una ruptura en octubre, aunque ninguno de los dos ha explicado públicamente los motivos.
Según el medio germano, la chica con la que sale el portero, tiene 23 años, trabaja como fisioterapeuta y lo asiste durante su recuperación. Sin embargo, desde el entorno del futbolista aseguran que la relación entre ambos iría más allá de lo estrictamente profesional y que llevaría varios meses.
“Engañar a una mujer embarazada es un nivel de maldad completamente diferente.
Imagínate mirar a la mujer que lleva a tu hijo en su vientre, verla mientras su cuerpo cambia, observar sus dificultades, su cansancio y todo lo que implica atravesar un embarazo, y aun así tener la osadía de traicionarla a sus espaldas.
Ella está llevando a TU hijo en su vientre mientras tú estás por ahí entreteniendo a otra persona. La mujer que debería sentirse amada, protegida y apoyada, en cambio, termina enfrentándose al dolor que tú mismo le has causado.
Eso no es un ‘error’. Es una decisión. Una decisión egoísta, cruel y llena de falta de respeto.
Si puedes traicionar a la mujer que lleva a tu propio hijo, especialmente cuando más te necesita, no es que simplemente te falte lealtad, es que te falta decencia y respeto como persona.
REPUGNANTE.”