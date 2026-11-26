“Engañar a una mujer embarazada es un nivel de maldad completamente diferente.

Imagínate mirar a la mujer que lleva a tu hijo en su vientre, verla mientras su cuerpo cambia, observar sus dificultades, su cansancio y todo lo que implica atravesar un embarazo, y aun así tener la osadía de traicionarla a sus espaldas.

Ella está llevando a TU hijo en su vientre mientras tú estás por ahí entreteniendo a otra persona. La mujer que debería sentirse amada, protegida y apoyada, en cambio, termina enfrentándose al dolor que tú mismo le has causado.

Eso no es un ‘error’. Es una decisión. Una decisión egoísta, cruel y llena de falta de respeto.

Si puedes traicionar a la mujer que lleva a tu propio hijo, especialmente cuando más te necesita, no es que simplemente te falte lealtad, es que te falta decencia y respeto como persona.

REPUGNANTE.”