Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Las fuerzas de seguridad guatemaltecas desarticularon un grupo criminal dedicado al robo de vehículos de lujo para venderlos en la vecina Honduras, informó este jueves la Policía Nacional Civil.

La banda 'Los Enanos' robaba los automóviles de modelos recientes en la capital guatemalteca y en áreas de la zona metropolitana para luego trasladarlos a los departamentos (provincias) de Zacapa e Izabal, situados a unos 150 y 240 kilómetros de la capital, respectivamente, fronterizos con Honduras, de acuerdo a la misma fuente.

Allí los vehículos se desmantelaban y modificaban para ingresarlos de forma ilegal a territorio hondureño para su comercialización, informó la Policía Nacional Civil a atravesar de sus canales oficiales.