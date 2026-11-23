Los Ángeles, Estados Unidos.- Jensen Huang regresó este lunes a la sede de Nvidia, ubicada en el estado de California, y recibió una cálida ovación de su personal tras su restitución como presidente y director ejecutivo del gigante tecnológico.

Huang fue recibido entre vítores y aplausos en la sede de la compañía, en Silicon Valley, según varios videos en redes sociales, en los que se ve los empleados de la empresa congregados en el vestíbulo principal para darle la bienvenida.

"Voy a ser mejor director ejecutivo en este regreso", se escucha decir a Huang en un video publicado en X por el vicepresidente de investigación de Nvidia, Ming-Yu Liu.