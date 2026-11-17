Nueva York, Estados Unidos.- La junta directiva de Nvidia confirmó este martes que "no pretende restituir" a Jensen Huang como director ejecutivo tras su dimisión y ha contratado a una firma para desarrollar la búsqueda de un sustituto "permanente", pese a una campaña para su regreso.

El presidente de la junta directiva, Harvey Jones, dijo en la conferencia de resultados trimestrales que Huang "renunció voluntariamente a sus puestos de presidente, CEO y miembro de la junta" la semana pasada, que la junta lo aceptó por unanimidad y que "no pretende restituir a Jensen como CEO".

Jones expresó su confianza en la jefa financiera, Colette Kress, como directora ejecutiva interina, divulgó que ha contratado a una firma para "dirigir la búsqueda" de un líder "permanente", y dijo que está actuando en beneficio de la empresa en esta "transición inesperada".

Las declaraciones se producen después de que Huang emitiera un comunicado esta mañana en el que decía estar abierto a volver a dirigir Nvidia si la junta así lo decide, y agradecía las "llamadas de empleados, inversores, socios y clientes para que vuelva como CEO".

Sobre Kress, Jones destacó que es una "profesional muy respetada" y aludió a su "papel central en el extraordinario crecimiento" de Nvidia en los últimos años. Aseguró que "conoce en profundidad" el negocio, los clientes, las operaciones y la situación financiera.

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Agregó que la junta ha "establecido un comité de supervisión de seguridad nacional y control de exportaciones" con un "grupo selecto de consejeros independientes, asesores externos de alto nivel y asesores jurídicos", lo que reforzará su "interlocución con el Gobierno de Estados Unidos, incluidos todos los organismos pertinentes".

Asimismo, dijo que la junta "está afrontando de manera proactiva las consecuencias inmediatas a las que se enfrenta la empresa, al tiempo que refuerza su capacidad de supervisión de cara al futuro", y rechazó abordar o responder sobre "la renuncia de Jensen" ni la "investigación en curso".

"Nuestra junta ofrecerá más información cuando corresponda", sostuvo.

"Nvidia es una empresa excepcionalmente sólida. Su fortaleza proviene de su extraordinario equipo humano, su tecnología pionera y su ejemplar trayectoria de ejecución. Nuestros resultados financieros hablan por sí solos", enfatizó el presidente de la junta.

Huang, que cofundó Nvidia en 1993, dimitió el pasado jueves después de que trascendieran varias relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con Alice Huang, entonces directiva de la empresa singapurense Megaspeed y sospechosa de trabajar para los servicios de inteligencia chinos.

La junta directiva de Nvidia anunció el pasado 8 de noviembre una investigación independiente y aseguró que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido la seguridad nacional estadounidense o secretos de la compañía.