Zambrano solicitó al "Presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa, con todos los compañeros de todos los partidos, ya la próxima semana les pediría que convoquen, inviten al Instituto Penitenciario y empecemos a mejorar el dictamen. Ojalá la podamos tener aprobada antes de terminar el año o a inicio de enero. Para que el próximo año ya los privados de libertad retribuyan a la sociedad el daño que le han causado".