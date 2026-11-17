Un paquete de reformas a la Ley del Sistema Penitenciario fue presentado ante el pleno del Congreso Nacional para que los reclusos de mínima y mediana seguridad realicen trabajos de forma obligatoria. ¿De qué se trata? Aquí los detalles.
La iniciativa fue presentada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien aseguró ante las diferentes bancadas: "Desde el Congreso estamos contribuyendo para que la delincuencia nunca más tenga control, mando y dirección en los centros penales del país. Y esta medida va a ser para los que estén en mínima con delitos leves, delitos menos graves".
La nueva medida solo será aplicada a los reclusos considerados de mínima y mediana seguridad. Al respecto, Zambrano explicó: "ya conocemos que los delitos de alta peligrosidad tienen un régimen especial ya probado y ya puesto en práctica, 23 horas y media encerrados, 30 minutos de ejercicio, calistenia, estiramiento, sin visitas, únicamente el abogado a través de un cristal una vez a la semana, sin que le lleven ropa, sin que le lleven comida, uniformados".
"Pero los que son de mínima y mediana, lo mínimo que pueden hacer es apoyar a la sociedad, también descontar el gasto que hace usted y el pueblo hondureño que paga los impuestos, porque no es de gratis que se mantiene un centro penal. Hay gasto operativo, personal, de alimentación, logístico y es un buen presupuesto anual que se gasta", aseguró Tomás Zambrano.
Zambrano espera que el proyecto sea aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional. Como parte de los trabajos que podrían realizar los privados de libertad, mencionó la elaboración de mobiliario escolar: "hoy estos privados de libertad van a hacer pupitres para enviarlos a los centros educativos públicos".
Zambrano agregó que "Hoy con esta ley se va a utilizar la madera incautada que hoy se pierde. Usted mira allá en ICF y en la fiscalía, en los juzgados, cómo se arruina una madera incautada, que hoy puede ser útil para que se hagan pupitres y lo van a hacer los privados de libertad".
La iniciativa contempla que los privados de libertad elaboren pupitres, uniformes, bloques y ladrillos, además de pintar centros educativos y realizar otras actividades comunitarias, a cambio de una reducción de sus penas.
Zambrano también planteó que los reclusos podrían encargarse del "tema de hacer bloques o hacer ladrillos para mejorar el sistema educativo. O que estos privados de libertad salgan de los centros penales como son de mínima seguridad, bien acompañados, resguardados y lleguen a pintar escuelas o centros de salud".
El presidente del Congreso aseguró que los reclusos también podrían encargarse de "O lleguen a chapear la calle. O lleguen ahí en alguna aldea a limpiar piedras, que le toca a la comunidad hoy reunirse, poner recursos y andar arreglando también en las aldeas allá, remotas. Hoy este privado de libertad puede ir a picar piedras allá".
¿Cómo se reducirían las penas? Sobre la reducción de las condenas, Zambrano sostuvo que "Si analizamos regionalmente el país, hay países que por tres días de trabajo del privado de libertad, se le perdona un día de cárcel. Entonces también hay que contemplar un beneficio".
"No sólo es que lo vamos a mandar a trabajar, va a tener un beneficio también. No se le va a pagar, pero va a pagar con trabajo y se le va a ir deduciendo la pena a la cual fue sentenciado. Esta ley la presentamos y lo puedo decir hoy con el control ya de los centros penales es urgente".
Zambrano solicitó al "Presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa, con todos los compañeros de todos los partidos, ya la próxima semana les pediría que convoquen, inviten al Instituto Penitenciario y empecemos a mejorar el dictamen. Ojalá la podamos tener aprobada antes de terminar el año o a inicio de enero. Para que el próximo año ya los privados de libertad retribuyan a la sociedad el daño que le han causado".