El Departamento de Justicia precisó que "en una reunión, advirtió a sus hijos y a un miembro de su personal: "Puede que haya cámaras. Tengo miedo, por favor, tengan cuidado... Quiero revisar debajo de mi escritorio, porque ahí es donde colocan los micrófonos... Mañana, por favor, cubran las rejillas de ventilación; tengo mis sospechas, creo que hay cámaras ahí. Y pueden verlos justo ahí, en el momento en que me entregan esa lista...".