Una excónsul hondureña fue arrestada en Estados Unidos acusada de sobornar y cometer lavado de dinero. Según la acusación del Departamento de Justicia, la diplomática habría amasada grandes cantidades de dinero. Así operaba, según autoridades.
Ada Evila Serrano Núñez, excónsul de Honduras en Atlanta, fue arrestada por las autoridades federales por su supuesta participación en una trama de sobornos y lavado de dinero, en la que otras tres personas, incluidos sus hijos, fueron también detenidas, informó este lunes el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés).
Ella fue cónsul en el gobierno de Xiomara Castro y terminó funciones en marzo del 2026. Fue detenida en Atlanta y acusada de al menos tres cargos que incluyen conspiración para infringir la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA, por sus siglas en inglés).
Los otros detenidos son los hijos de la excónsul: Luis Euceda Serrano y Ángel Euceda Serrano, ambos residentes en Suwanee, una comunidad al noreste de Atlanta; además de Mario Antonio Castellanos Velásquez, un exempleado del Consulado de Honduras.
¿Cómo habría operado? Según el Departamento de Justicia, la excónsul tenía contratada una empresa de transporte que trasladaba personas y les ayudaba a concertar citas en el Consulado. A partir de aproximadamente julio de 2023, Serrano presuntamente comenzó a exigir a la empresa de transporte que cobrara un soborno en efectivo por cada persona que deseara obtener una cita en el Consulado.
Para ocultar el esquema, supuestamente exigió que los sobornos en efectivo fueran recaudados por la empresa de transporte, entregados al personal del Consulado —incluido Mario Antonio Castellanos Velázquez— y, posteriormente, trasladados a sus dos hijos, Luis Euceda Serrano y Ángel Euceda Serrano.
Sus hijos, según la acusación, blanqueaban el dinero depositándolo en sus cuentas bancarias personales en montos que oscilaban entre los 100 y los 6000 dólares por transacción.
En algunas ocasiones, el personal del Consulado presuntamente entregaba el efectivo directamente a Serrano. Se alega que, a lo largo de este esquema, Serrano llegó a recaudar más de 375,000 dólares en sobornos.
Preocupada por la posibilidad de que se descubriera el esquema, Serrano presuntamente tomó medidas para ocultar sus acciones, entre ellas el uso de aplicaciones de comunicación cifradas y la limitación del número de citas diarias reservadas para los clientes de la empresa de transporte.
El Departamento de Justicia precisó que "en una reunión, advirtió a sus hijos y a un miembro de su personal: "Puede que haya cámaras. Tengo miedo, por favor, tengan cuidado... Quiero revisar debajo de mi escritorio, porque ahí es donde colocan los micrófonos... Mañana, por favor, cubran las rejillas de ventilación; tengo mis sospechas, creo que hay cámaras ahí. Y pueden verlos justo ahí, en el momento en que me entregan esa lista...".
El 1 de septiembre, un gran jurado en Atlanta emitió una acusación formal contra Ada Evila Serrano Núñez, de 72 años, por exigir sobornos, conspirar para exigir sobornos y conspirar para lavar dinero. Serrano fue detenida el 15 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y hoy compareció ante la jueza magistrada de los Estados Unidos, Regina D. Cannon, para la lectura de los cargos.
A cambio de los pagos, la excónsul facilitaba el acceso a citas en el Consulado, permitiendo así que los clientes de dicha empresa pudieran asistir a las gestiones necesarias para obtener pasaportes, documentos de identidad y otros servicios.