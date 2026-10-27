Nvidia invertirá $3,000 millones en Meta para impulsar la IA

California, Estados Unidos.- El fabricante de chips estadounidense Nvidia divulgó este martes que invertirá 3,000 millones en la ampliación de capital de la tecnológica Meta para impulsar sus "ambiciones de infraestructura de IA " (inteligencia artificial), incluyendo su modelo y agente Muse.

Nvidia confirmó su compromiso con Meta después de que la propietaria de las redes sociales Instagram, Facebook y WhatsApp anunciara ayer un plan de ventas de acciones para captar 95,000 millones de dólares con los que financiar su negocio, y revelara el interés de varias fabricantes de chips.

Meta aumentará su uso de los productos Vera Rubin y Vera CPU de Nvidia para "mejorar los resultados y escalar las cargas de trabajo con las redes Spectrum X- Ethernet y Bluefield-4", con el objetivo de "mejorar el costo total de ser propietario" de estos, indica un comunicado de Nvidia.

Nvidia y Meta buscan así "optimizar la infraestructura de extremo a extremo en pos de unos agentes de IA capaces, eficientes y seguros, para que Muse pueda empoderar a miles de millones de personas", dijo el fundador y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang.

Por su parte, Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Meta, señaló que Muse es su herramienta "para llevar a todos la súper inteligencia personal".

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Meta ya adelantó ayer que Nvidia, AMD y Broadcom, de los que es cliente, pretendían invertir conjuntamente unos 5,000 millones en su oferta de acciones, que consta de una operación inicial de 35,000 millones y otra de 60,000 millones sujeta a condiciones a principios del año que viene.

AMD también confirmó este martes su intención de invertir 1,000 millones de dólares en Meta, y señaló que la tecnológica usa sus productos Helios y EPYC para alimentar su agente Muse y recibe asistencia "de día 0" para sus modelos, incluyendo Muse Spark Open y Muse Glimmer.

La inversión circular entre las empresas involucradas en el desarrollo de la IA ha despertado preocupación anteriormente en Wall Street, dado el alto endeudamiento y las necesidades de financiación que estas requieren.

En Wall Street, Nvidia avanzaba a media sesión un 0.94% y AMD un 5.24%, mientras que Meta se dejaba un 1.02%.