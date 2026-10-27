Ministerio Público ofrece su capacidad para aplicar reformas al Código Penal y Procesal Penal

Tegucigalpa, Honduras.-El fiscal general de la República, Pablo Reyes Theodore, señaló que las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, que serán aprobadas este martes en la sesión del Congreso Nacional, permitirán a los operadores de justicia contar con herramientas para enfrentar los delitos vinculados con el crimen organizado.
“Una decisión trascendental se llevó a cabo básicamente hace un mes, cuando se hizo la declaratoria de terroristas a tres asociaciones de aquí del país, la MS, pandilla 18 y el Cartel del Diablo”, expresó.
Reyes Theodore indicó que el Congreso Nacional va a aprobar las reformas legales y aseguró que el Ministerio Público está dispuesto a aportar sus capacidades para combatir este tipo de delitos.
“Hoy nuevamente se hará una decisión trascendental, son las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, que es el instrumento necesario que ocupan los operadores de justicia para hacer frente a esta criminalidad organizada”, manifestó.
El funcionario agregó que el Ministerio Público está preparado para contribuir a la aplicación de las reformas y enfrentar los delitos relacionados con las estructuras criminales.
“Hoy el Congreso Nacional está a momentos de poder realizar esta reforma y el Ministerio Público está con toda la disposición de entregar todo su esfuerzo y toda su capacidad para enfrentar este tipo de delitos”, afirmó.
El fiscal general también destacó la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la aplicación de la justicia en el país.
“Es importante dar a conocer a la población hondureña que el Ministerio Público, el Poder Judicial, entes judiciales y militares estamos juntos trabajando de la mano, que hay un apoyo institucional y hay una muy buena comunicación”, concluyó.