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Ministerio Público ofrece su capacidad para aplicar reformas al Código Penal y Procesal Penal

“Hoy el Congreso Nacional está a momentos de poder realizar esta reforma y el Ministerio Público está con toda la disposición de entregar todo su esfuerzo", dijo el fiscal

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 18:07
Ministerio Público ofrece su capacidad para aplicar reformas al Código Penal y Procesal Penal

El fiscal general se reunió este martes con las autoridades de Seguridad y el Congreso Nacional.

 Foto: David Romero | EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El fiscal general de la República, Pablo Reyes Theodore, señaló que las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, que serán aprobadas este martes en la sesión del Congreso Nacional, permitirán a los operadores de justicia contar con herramientas para enfrentar los delitos vinculados con el crimen organizado.

“Una decisión trascendental se llevó a cabo básicamente hace un mes, cuando se hizo la declaratoria de terroristas a tres asociaciones de aquí del país, la MS, pandilla 18 y el Cartel del Diablo”, expresó.

Reyes Theodore indicó que el Congreso Nacional va a aprobar las reformas legales y aseguró que el Ministerio Público está dispuesto a aportar sus capacidades para combatir este tipo de delitos.

“Hoy nuevamente se hará una decisión trascendental, son las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, que es el instrumento necesario que ocupan los operadores de justicia para hacer frente a esta criminalidad organizada”, manifestó.

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El funcionario agregó que el Ministerio Público está preparado para contribuir a la aplicación de las reformas y enfrentar los delitos relacionados con las estructuras criminales.

“Hoy el Congreso Nacional está a momentos de poder realizar esta reforma y el Ministerio Público está con toda la disposición de entregar todo su esfuerzo y toda su capacidad para enfrentar este tipo de delitos”, afirmó.

El fiscal general también destacó la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la aplicación de la justicia en el país.

“Es importante dar a conocer a la población hondureña que el Ministerio Público, el Poder Judicial, entes judiciales y militares estamos juntos trabajando de la mano, que hay un apoyo institucional y hay una muy buena comunicación”, concluyó.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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