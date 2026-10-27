Ministerio Público ofrece su capacidad para aplicar reformas al Código Penal y Procesal Penal

Tegucigalpa, Honduras.-El fiscal general de la República, Pablo Reyes Theodore, señaló que las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, que serán aprobadas este martes en la sesión del Congreso Nacional, permitirán a los operadores de justicia contar con herramientas para enfrentar los delitos vinculados con el crimen organizado.

“Una decisión trascendental se llevó a cabo básicamente hace un mes, cuando se hizo la declaratoria de terroristas a tres asociaciones de aquí del país, la MS, pandilla 18 y el Cartel del Diablo”, expresó.

Reyes Theodore indicó que el Congreso Nacional va a aprobar las reformas legales y aseguró que el Ministerio Público está dispuesto a aportar sus capacidades para combatir este tipo de delitos.

“Hoy nuevamente se hará una decisión trascendental, son las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, que es el instrumento necesario que ocupan los operadores de justicia para hacer frente a esta criminalidad organizada”, manifestó.