Tomás Zambrano afirma tras reunión que aprobarán aumento a penas contra grupos delictivos

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional (CN) recibió la tarde de este 27 de octubre a los altos mandos de los operadores de justicia del país, como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público (MP), Policía Nacional y otras instituciones encargadas de brindar seguridad. El encuentro estuvo encabezado por el presidente del CN, Tomás Zambrano, quien adelantó que un paquete de reformas en el Código Penal y Procesal Penal estará aprobado la noche de este martes 27. Para iniciar, Zambrano explicó que "esperamos llevar a cabo reformas al Código Penal y Procesal Penal. Entre estas reformas está el autorizar allanamientos sin orden judicial cuando se identifique una operación interinstitucional".

El titular del Poder Legislativo afirmó que las penas contra los grupos delictivos aumentarán y varios de los delincuentes estarán en la cárcel de por vida. "Se aumentan las penas contra los terroristas ya que actualmente es de 15 a 20 años, pero ahora será de 30 a 40 años de prisión. Para los cabecillas de 40 años a privación de libertad de por vida y para los que recluten menores de 40 años a privación de libertad de por vida". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Zambrano puntualizó que cada persona que sea identificada con tatuajes de la pandilla 18 y Mara Salvatrucha será juzgado como un terrorista. "A las personas que tengan tatuajes alusivos a las maras y pandillas solo con el tatuaje va a ser considerado terrorista", apuntó.

Finalmente dijo que "el que atente contra un miembro de las instituciones de seguridad y le cause la muerte entonces tendrá una pena de 40 años a privación de libertad de por vida". Tomás Zambrano declaró que habrá reuniones periódicas con los operadores de justicia y estos deberán presentar informes al Poder Legislativo.

Junto a la Junta Directiva del Congreso Nacional, sostuvimos una importante reunión con los operadores de justicia del país para trabajar en reformas y acciones firmes que nos permitan combatir la criminalidad y devolverles la paz y la tranquilidad a las familias hondureñas.Estamos comprometidos con fortalecer la seguridad y trabajar de manera coordinada con todas las instituciones responsables de garantizar la justicia en nuestro país.¡No hay tiempo para medias tintas! Vamos a trabajar con firmeza por la seguridad de Honduras. 🇭🇳👊🏼 — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) October 27, 2026