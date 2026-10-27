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Tomás Zambrano afirma tras reunión que aprobarán aumento a penas contra grupos delictivos

Tomás Zambrano, presidente del Congreso, explicó que quienes estén tatuados con la MS-13 y pandilla 18 serán tildados como terroristas

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 17:41
Tomás Zambrano afirma tras reunión que aprobarán aumento a penas contra grupos delictivos

En el CN se recibió a los altos mandos de los operadores de justicia la tarde de este 27 de octubre.

Foto: David Romero | EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional (CN) recibió la tarde de este 27 de octubre a los altos mandos de los operadores de justicia del país, como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público (MP), Policía Nacional y otras instituciones encargadas de brindar seguridad.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente del CN, Tomás Zambrano, quien adelantó que un paquete de reformas en el Código Penal y Procesal Penal estará aprobado la noche de este martes 27.

Para iniciar, Zambrano explicó que "esperamos llevar a cabo reformas al Código Penal y Procesal Penal. Entre estas reformas está el autorizar allanamientos sin orden judicial cuando se identifique una operación interinstitucional".

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El titular del Poder Legislativo afirmó que las penas contra los grupos delictivos aumentarán y varios de los delincuentes estarán en la cárcel de por vida.

"Se aumentan las penas contra los terroristas ya que actualmente es de 15 a 20 años, pero ahora será de 30 a 40 años de prisión. Para los cabecillas de 40 años a privación de libertad de por vida y para los que recluten menores de 40 años a privación de libertad de por vida".

Tomás Zambrano afirmó que el CN está dando las herramientas para el combate a la criminalidad.

Tomás Zambrano afirmó que el CN está dando las herramientas para el combate a la criminalidad.

(Foto: David Romero - El Heraldo)

Zambrano puntualizó que cada persona que sea identificada con tatuajes de la pandilla 18 y Mara Salvatrucha será juzgado como un terrorista.

"A las personas que tengan tatuajes alusivos a las maras y pandillas solo con el tatuaje va a ser considerado terrorista", apuntó.

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Finalmente dijo que "el que atente contra un miembro de las instituciones de seguridad y le cause la muerte entonces tendrá una pena de 40 años a privación de libertad de por vida".

Tomás Zambrano declaró que habrá reuniones periódicas con los operadores de justicia y estos deberán presentar informes al Poder Legislativo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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