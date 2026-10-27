Alianza vs Marathón EN VIVO: Hora y dónde ver repechaje de Copa de Campeones de Concacaf

San Salvador, El Salvador.- Marathón visita este martes al Alianza de El Salvador con la misión de sellar su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027. El encuentro de vuelta del repechaje de la Copa Centroamericana 2026 se disputará en el estadio Jorge “Mágico” González de San Salvador, a partir de las 8:00 de la noche.

El Monstruo Verde llega con ventaja de 2-1 en el marcador global, después de remontar en el partido de ida, disputado en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. Ahora, los dirigidos por el conjunto verdolaga buscarán defender esa diferencia en territorio salvadoreño y conseguir el boleto al torneo internacional.

Alianza, por su parte, intentará aprovechar su localía para darle vuelta a la serie. La llegada del técnico argentino Diego Vázquez le ha dado un nuevo impulso al equipo salvadoreño, que buscará imponer condiciones ante su afición y mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

Marathón sabe que necesitará personalidad, orden defensivo y eficacia frente al arco rival para alcanzar su objetivo. Sin embargo, el equipo hondureño tendrá una baja sensible, ya que el delantero colombiano Yairo Moreno no podrá participar por acumulación de tarjetas amarillas.

Uno de los factores determinantes será el gol de visita, que puede marcar la diferencia en una serie que todavía está abierta. Marathón avanzará si gana, empata o incluso pierde por un gol de diferencia, siempre que marque al menos tres tantos en la derrota, como ocurriría con un 3-4 o un marcador más abultado bajo esa misma condición.

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Si Alianza gana 2-1, el global quedará empatado y se disputarán tiempos extra; de persistir la igualdad, la clasificación se definirá en penales. En cambio, una derrota de Marathón por 1-0 o por dos goles de diferencia, como 3-1 o 4-2, dejaría eliminado al conjunto hondureño.

El objetivo de los verdolagas es claro: conseguir el boleto y completar la presencia hondureña en la Copa de Campeones de la Concacaf 2027, donde Olimpia y Motagua ya aseguraron su clasificación. El Monstruo Verde tiene 90 minutos para defender su ventaja y confirmar su presencia entre los clubes de la región.