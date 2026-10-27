Maribel Guardia pide privacidad tras conflicto con Imelda Tuñón: “Estoy agotada”

Ciudad de México.- La actriz costarricense Maribel Guardia aseguró que está agotada por las situaciones que ha enfrentado desde la muerte de su hijo, Julián Figueroa, el 9 de abril de 2023. La pérdida familiar y el conflicto legal con su exnuera, Imelda Tuñón, han marcado los últimos años de su vida, según sus declaraciones a medios mexicanos. El diario mexicano El Universal informó que la cantante y actriz, de 67 años, expresó su cansancio ante los acontecimientos recientes. El texto señala que Guardia interpuso una demanda contra Tuñón por presuntos delitos de homicidio, omisión de auxilio y daños a la salud, en relación con el fallecimiento del cantante Julián Figueroa. Este proceso ocurrió después de que la joven (Imelda) afirmara en un pódcast que le suministraba medicamentos psiquiátricos al cantante, pese a que sus médicos se los habían prohibido.

Ante la prensa, Guardia manifestó que ya no desea hablar públicamente del conflicto. Aunque dijo comprender la situación, reiteró que le resulta muy dolorosa y negó que busque obtener la custodia de su nieto José Julián Figueroa, en contra de lo que, según ella, sostiene la defensa de Tuñón. La actriz de cine, teatro y televisión, dijo: “sí, es muy duro, muy difícil y muy desgastante y muy triste, porque nunca he querido la custodia de mi nieto. Amo a ese niño con el alma, todos los días rezo por él y yo sé que Julián desde donde está lo está cuidando”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sobre este tema, justo el martes 20 de octubre Maribel guardia anunció mediante un comunicado en video, acompañada de su esposo, Marco Chacón, y de su abogado, Alonso Beceiro, que renunciaba al régimen de convivencia con su nieto, que había solicitado por vía judicial.