Maribel Guardia ratifica denuncia contra Imelda Tuñón por caso de Julián Figueroa

Ciudad de México, México.- Maribel Guardia seguirá buscando la verdad en el caso de la muerte de su hijo José Julián Figueroa. La actriz acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para dar seguimiento y ampliar la denuncia presentada contra su exnuera, Imelda Tuñón, relacionada con las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo, Julián Figueroa.

Acompañada de su esposo Marco Chacón y su equipo de abogados, la artista se presentó para continuar con las diligencias que forman parte de la investigación que involucra a su exnuera y llegar al fondo de la verdad tras las dudas que generaron sus declaraciones en las que reveló que habría obtenido medicamentos controlados mediante recetas que conseguía al describir como propios algunos de los síntomas de su esposo. Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023, a los 27 años. En ese momento, Maribel Guardia informó que la causa de su muerte había sido un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Ahora la denuncia busca que las autoridades revisen otros hechos relacionados con los días y circunstancias previas al fallecimiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Imelda Tuñón y su exceso de palabras

Las declaraciones de Imelda Tuñón que dieron origen a esta nueva etapa del conflicto, fueron expresadas en el pódcast Mesa Cero, donde la actriz explicó que Julián tenía problemas para dormir y que sus médicos no querían recetarle determinados medicamentos. Según su propio relato, acudía con una psiquiatra, describía como propios los síntomas que padecía Julián y obtenía los medicamentos para posteriormente entregárselos a él. “Entonces yo iba y le decía los síntomas. ‘No, es que estoy muy desesperada’. Y me daba las pastillas [...] Entonces se las tomaba Julián”, relató Tuñón. Después de que estas declaraciones se hicieron públicas, el abogado de Maribel Guardia, Alonso Beceiro, informó que la actriz decidió acudir a la Fiscalía para solicitar que los hechos fueran investigados. La denuncia contempla posibles delitos relacionados con la salud y el homicidio, aunque corresponde a las autoridades determinar si existen elementos que permitan establecer alguna responsabilidad penal. Hasta ahora, la existencia de la denuncia no significa que Tuñón haya sido declarada responsable de la muerte de Julián Figueroa.

Una madre en busca de la verdad

A su salida de la Fiscalía, Guardia explicó que su intención es que se revisen los hechos y que la investigación permita determinar qué ocurrió. “No vinimos a acusar a nadie, pero sí a hacer una reevaluación de hechos”, declaró la actriz, quien agregó que existen situaciones que desea que sean aclaradas. El abogado también ha señalado que buscan esclarecer qué ocurrió antes de la muerte del cantante y por qué se habrían suministrado esos medicamentos.

Una suma de conflictos