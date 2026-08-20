Hayden Panettiere y sus últimas horas: esto encontraron las autoridades al llegar

Greenville, Estados Unidos.- Nuevos detalles sobre las últimas horas de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en Heroes y Nashville, fueron revelados en un informe policial luego de que fuera encontrada inconsciente en un complejo de apartamentos de Greenville, Carolina del Sur. De acuerdo con el reporte de la Policía de Greenville, citado por CNN, Brian Hickerson, pareja de Panettiere, y su hermano Zach fueron quienes llamaron al 911 después de percatarse de que la actriz no respondía.

Los servicios de emergencia llegaron hasta el apartamento donde se encontraba temporalmente la actriz y la encontraron inconsciente. Posteriormente, la oficina forense informó que había sufrido un paro cardíaco y certificó su fallecimiento en el lugar. El informe policial, divulgado el martes, recoge las primeras actuaciones de los agentes dentro del complejo residencial y las declaraciones de las personas que se encontraban en el lugar. Uno de los policías entrevistó a los hermanos Hickerson. Según el documento, Zach explicó que la mujer inconsciente era la novia de su hermano. Durante la intervención, Brian Hickerson también mostró a uno de los agentes una bolsa que contenía medicamentos pertenecientes a Panettiere. Sin embargo, buena parte de la información relacionada con esos fármacos aparece censurada en el documento hecho público. Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente que los medicamentos estén relacionados con la muerte de la actriz.

La causa de muerte continúa bajo investigación

Panettiere, de 36 años, fue encontrada inconsciente y en paro cardíaco. Aunque la autopsia preliminar no encontró signos de traumatismos que pudieran haber contribuido a su fallecimiento, todavía son necesarios estudios adicionales para determinar la causa oficial de muerte. La oficina forense del condado de Greenville indicó previamente que durante el examen inicial no se encontraron señales de violencia o criminalidad. La actriz, originaria de Palisades y residente de California, se encontraba alojándose temporalmente en Carolina del Sur cuando ocurrió el hecho.

Vecino escuchó que alguien se había desmayado

Un residente del complejo de apartamentos, identificado como Micah Lee, relató a CNN que el domingo percibió un comportamiento inusual de sus gatos y decidió asomarse al pasillo. En ese momento observó a varias personas afuera de uno de los apartamentos y posteriormente escuchó que alguien se había desmayado.