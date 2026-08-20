  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Las bellas y carismáticas palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz este 15 de septiembre

Las jóvenes realizan extensas jornadas de ensayo para perfeccionar sus rutinas, mientras mantienen como sorpresa el traje que lucirán durante su presentación el 15 de septiembre

  • Actualizado: 20 de agosto de 2026 a las 14:06
Las bellas y carismáticas palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz este 15 de septiembre
1 de 18

Con disciplina, entusiasmo y meses de preparación, las palillonas del Instituto Jesús Aguilar Paz afinan sus rutinas para participar en los desfiles patrios del próximo 15 de septiembre de 2026.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Las bellas y carismáticas palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz este 15 de septiembre
2 de 18

Conozca en esta galería a las palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz que se preparan para salir a las calles y mostrar el resultado de su trabajo frente al público que acompañará la celebración de la independencia de Honduras.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Las bellas y carismáticas palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz este 15 de septiembre
3 de 18

Madellin Amador es la capitana del cuadro de palillonas, tiene 18 años y está en duodécimo de Informática.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Las bellas y carismáticas palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz este 15 de septiembre
4 de 18

Yanixa Romero, está en duodécimo grado y tiene 17 años.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Las bellas y carismáticas palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz este 15 de septiembre
5 de 18

Tiffany Álvarez tiene 18 años y cursa el primer año de Informática.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Las bellas y carismáticas palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz este 15 de septiembre
6 de 18

Melany Flores tiene 18 años y está en doceavo grado de Administración de Empresas.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Las bellas y carismáticas palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz este 15 de septiembre
7 de 18

Alisson Canales cursa el doceavo grado en Contaduría y Finanzas y tiene 17 años.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Las bellas y carismáticas palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz este 15 de septiembre
8 de 18

Génesis Andrea Ávila tiene 17 años y están en undécimo grado de bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Las bellas y carismáticas palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz este 15 de septiembre
9 de 18

Lizeth Ávila, es hermana gemela de Génesis Andrea, tiene 17 años y está en duodécimo grado de Contaduría y Finanzas.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Las bellas y carismáticas palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz este 15 de septiembre
10 de 18

Britany Daniela Raudales tiene 15 años y está en décimo grado de Ciencias y Humanidades.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Las bellas y carismáticas palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz este 15 de septiembre
11 de 18

Nastia Mendoza también tiene 15 años y está en décimo grado de Contaduría y Finanzas.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Las bellas y carismáticas palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz este 15 de septiembre
12 de 18

Dayana Larissa tiene 16 años y cursa el primer año de Administración de Empresas.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Las bellas y carismáticas palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz este 15 de septiembre
13 de 18

Michelle Martínez estudia el bachillerado de Ciencias y Humanidades y tiene 16 años.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Las bellas y carismáticas palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz este 15 de septiembre
14 de 18

Jirian Tomasa Güity está en primer año del bachillerato en Ciencias y Humanidades y tiene 15 años.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Las bellas y carismáticas palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz este 15 de septiembre
15 de 18

Victoria de Jesús Lara, es de las menores del grupo con 14 años, cursa el noveno grado.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Las bellas y carismáticas palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz este 15 de septiembre
16 de 18

Sindy López, está en noveno grado y tiene 14 años.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Las bellas y carismáticas palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz este 15 de septiembre
17 de 18

Stephany Villalobos está en último año de bachillerato en Informática y tiene 17 años.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Las bellas y carismáticas palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz este 15 de septiembre
18 de 18

Monserrath Amaya, tiene 15 años y está en décimo grado.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Cargar más fotos