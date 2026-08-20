Las bellas y carismáticas palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz este 15 de septiembre

Con disciplina, entusiasmo y meses de preparación, las palillonas del Instituto Jesús Aguilar Paz afinan sus rutinas para participar en los desfiles patrios del próximo 15 de septiembre de 2026.
Conozca en esta galería a las palillonas del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz que se preparan para salir a las calles y mostrar el resultado de su trabajo frente al público que acompañará la celebración de la independencia de Honduras.
Madellin Amador es la capitana del cuadro de palillonas, tiene 18 años y está en duodécimo de Informática.
Yanixa Romero, está en duodécimo grado y tiene 17 años.
Tiffany Álvarez tiene 18 años y cursa el primer año de Informática.
Melany Flores tiene 18 años y está en doceavo grado de Administración de Empresas.
Alisson Canales cursa el doceavo grado en Contaduría y Finanzas y tiene 17 años.
Génesis Andrea Ávila tiene 17 años y están en undécimo grado de bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Lizeth Ávila, es hermana gemela de Génesis Andrea, tiene 17 años y está en duodécimo grado de Contaduría y Finanzas.
Britany Daniela Raudales tiene 15 años y está en décimo grado de Ciencias y Humanidades.
Nastia Mendoza también tiene 15 años y está en décimo grado de Contaduría y Finanzas.
Dayana Larissa tiene 16 años y cursa el primer año de Administración de Empresas.
Michelle Martínez estudia el bachillerado de Ciencias y Humanidades y tiene 16 años.
Jirian Tomasa Güity está en primer año del bachillerato en Ciencias y Humanidades y tiene 15 años.
Victoria de Jesús Lara, es de las menores del grupo con 14 años, cursa el noveno grado.
Sindy López, está en noveno grado y tiene 14 años.
Stephany Villalobos está en último año de bachillerato en Informática y tiene 17 años.
Monserrath Amaya, tiene 15 años y está en décimo grado.