  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Conozca a las pomponeras y heráldicas del Saúl Zelaya Jiménez en los 205 años de independencia

Las jóvenes comenzaron su preparación desde abril, período durante el cual han trabajado para desarrollar sus habilidades y destrezas de cara a los desfiles

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 16:53
Conozca a las pomponeras y heráldicas del Saúl Zelaya Jiménez en los 205 años de independencia
1 de 12

Las pomponeras y heráldicas (nombre utilizado para designar al grupo de estudiantes encargadas de portar el nombre de la institución compuesto por sus iniciales) del Instituto Técnico Saúl Zelaya Jiménez, ya están listas para mostrar el resultado de meses de preparación durante los desfiles patrios del próximo 15 de septiembre de 2026.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Conozca a las pomponeras y heráldicas del Saúl Zelaya Jiménez en los 205 años de independencia
2 de 12

A continuación conocerá a las bellas chicas que además de destacar por su patriotismo, resaltan por su dinamismo y su desempeño estudiantil.

Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Conozca a las pomponeras y heráldicas del Saúl Zelaya Jiménez en los 205 años de independencia
3 de 12

Keysi Nahomi Medina Turcios, tiene 19 años y está en onceavo grado de informática (izquierda), y Shirly Maholy Archaga Márquez tiene 16 años y está en noveno grado (derecha).

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Conozca a las pomponeras y heráldicas del Saúl Zelaya Jiménez en los 205 años de independencia
4 de 12

Yosselin Nahomy García Galo, tiene 14 años y está en noveno grado (izquierda) e Issis Marian Flores Ordóñez, está en onceavo grado de informática y tiene 15 años.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Conozca a las pomponeras y heráldicas del Saúl Zelaya Jiménez en los 205 años de independencia
5 de 12

Ashley Betzabe Moncada Chicas tiene 15 años y está en noveno grado (izquierda), Heizel Anahy Moreno Rodas tiene 15 años y cursa noveno grado (en medio) y Seilyn Marcela Elvir Ortiz, está en noveno grado y tiene 14 años.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Conozca a las pomponeras y heráldicas del Saúl Zelaya Jiménez en los 205 años de independencia
6 de 12

Cinia Yijan Fúnez Núñez, 14 años y está en octavo gado.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Conozca a las pomponeras y heráldicas del Saúl Zelaya Jiménez en los 205 años de independencia
7 de 12

Daralyn Janahy lagos Sánchez, tiene 16 años y esta en onceavo año.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Conozca a las pomponeras y heráldicas del Saúl Zelaya Jiménez en los 205 años de independencia
8 de 12

Brithany Yuliana Canales Zerón, tiene 13 años y está en octavo.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Conozca a las pomponeras y heráldicas del Saúl Zelaya Jiménez en los 205 años de independencia
9 de 12

Genessis Sarahy Reyes Soto, tiene 15 años y está en décimo año.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Conozca a las pomponeras y heráldicas del Saúl Zelaya Jiménez en los 205 años de independencia
10 de 12

Lorena Isabel Marroquín López tiene 16 años y está en onceavo grado.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Conozca a las pomponeras y heráldicas del Saúl Zelaya Jiménez en los 205 años de independencia
11 de 12

Heysy Lilibeth Núñez Aguilar, tiene 17 años y está en onceavo gado.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Conozca a las pomponeras y heráldicas del Saúl Zelaya Jiménez en los 205 años de independencia
12 de 12

Nathali Gissel Mendoza Cruz, tiene 17 años y está en décimo gado.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Cargar más fotos