Conozca a las pomponeras y heráldicas del Saúl Zelaya Jiménez en los 205 años de independencia

Las pomponeras y heráldicas (nombre utilizado para designar al grupo de estudiantes encargadas de portar el nombre de la institución compuesto por sus iniciales) del Instituto Técnico Saúl Zelaya Jiménez, ya están listas para mostrar el resultado de meses de preparación durante los desfiles patrios del próximo 15 de septiembre de 2026.
A continuación conocerá a las bellas chicas que además de destacar por su patriotismo, resaltan por su dinamismo y su desempeño estudiantil.
Keysi Nahomi Medina Turcios, tiene 19 años y está en onceavo grado de informática (izquierda), y Shirly Maholy Archaga Márquez tiene 16 años y está en noveno grado (derecha).
Yosselin Nahomy García Galo, tiene 14 años y está en noveno grado (izquierda) e Issis Marian Flores Ordóñez, está en onceavo grado de informática y tiene 15 años.
Ashley Betzabe Moncada Chicas tiene 15 años y está en noveno grado (izquierda), Heizel Anahy Moreno Rodas tiene 15 años y cursa noveno grado (en medio) y Seilyn Marcela Elvir Ortiz, está en noveno grado y tiene 14 años.
Cinia Yijan Fúnez Núñez, 14 años y está en octavo gado.
Daralyn Janahy lagos Sánchez, tiene 16 años y esta en onceavo año.
Brithany Yuliana Canales Zerón, tiene 13 años y está en octavo.
Genessis Sarahy Reyes Soto, tiene 15 años y está en décimo año.
Lorena Isabel Marroquín López tiene 16 años y está en onceavo grado.
Heysy Lilibeth Núñez Aguilar, tiene 17 años y está en onceavo gado.
Nathali Gissel Mendoza Cruz, tiene 17 años y está en décimo gado.