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Ellas son las palillonas del Saúl Zelaya Jiménez que brillarán en los desfiles patrios del 15 de septiembre

Mientras llega el 15 de septiembre, las jóvenes continúan con sus ensayos para perfeccionar los últimos detalles y representar con orgullo a su institución durante la celebración de las fiestas patrias

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 14:28
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Las palillonas del Instituto Técnico Saúl Zelaya Jiménez se preparan con disciplina y entusiasmo para participar en los desfiles patrios del 15 de septiembre de 2026.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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Conozca en esta galería a cada una de las chicas que integra este talentoso y dinámico cuadro de bastoneras.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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Mariana Margarita Flores Sierra, tiene 14 años y está en noveno grado.

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Stefani Giseel Campos Duarte, tiene 18 años y está onceavo grado.

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Dana Brigitte Castellón Duarte está en noveno grado y tiene 15 años.

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Génesis Yosmari Rivas Aguilar está en onceavo grado y tiene 18 años.

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Ashly Ariana Mejía Amador tiene 13 años y está en séptimo grado.

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Ashley Julieth Corrales Silva cursa el décimo grado.

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Brithany Skarleth Cárcamo Licona tiene 16 años y cursa el onceavo grado de bachillerato en Informática.

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Génesis Jireh García Varela tiene 16 años y cursa el onceavo grado de bachillerato en Informática.

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Keydi Mabel Romero López está en octavo grado y tiene 16 años.

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Nazareth Sohad Ramos Gómez tiene 14 años y está en octavo grado.

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Niciana Gabriela Fuentes Alemán está en octavo grado y tiene 13 años.

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Nazaret Soath González Vásquez tiene 14 años y cursa el noveno grado.

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Tatiana Yoselin Ocampo Padilla tiene 16 años y cursa el segundo año de bachillerato en Informática.

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Lidieth Massiel Reyes Vílchez tiene 18 años y cursa el segundo año de bachillerato en Informática.

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