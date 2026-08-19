Ellas son las palillonas del Saúl Zelaya Jiménez que brillarán en los desfiles patrios del 15 de septiembre

Las palillonas del Instituto Técnico Saúl Zelaya Jiménez se preparan con disciplina y entusiasmo para participar en los desfiles patrios del 15 de septiembre de 2026.
Conozca en esta galería a cada una de las chicas que integra este talentoso y dinámico cuadro de bastoneras.
Mariana Margarita Flores Sierra, tiene 14 años y está en noveno grado.
Stefani Giseel Campos Duarte, tiene 18 años y está onceavo grado.
Dana Brigitte Castellón Duarte está en noveno grado y tiene 15 años.
Génesis Yosmari Rivas Aguilar está en onceavo grado y tiene 18 años.
Ashly Ariana Mejía Amador tiene 13 años y está en séptimo grado.
Ashley Julieth Corrales Silva cursa el décimo grado.
Brithany Skarleth Cárcamo Licona tiene 16 años y cursa el onceavo grado de bachillerato en Informática.
Génesis Jireh García Varela tiene 16 años y cursa el onceavo grado de bachillerato en Informática.
Keydi Mabel Romero López está en octavo grado y tiene 16 años.
Nazareth Sohad Ramos Gómez tiene 14 años y está en octavo grado.
Niciana Gabriela Fuentes Alemán está en octavo grado y tiene 13 años.
Nazaret Soath González Vásquez tiene 14 años y cursa el noveno grado.
Tatiana Yoselin Ocampo Padilla tiene 16 años y cursa el segundo año de bachillerato en Informática.
Lidieth Massiel Reyes Vílchez tiene 18 años y cursa el segundo año de bachillerato en Informática.