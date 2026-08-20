Perrito atropellado encuentra ayuda y refugio en el Palacio de Justicia en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Los Juzgados de San Pedro Sula, donde cada día se aplican las leyes y se imparte justicia, se convirtió temporalmente en un refugio de resguardo y empatía para un can que por un azar del destino se vio perdido, a la intempérie y golpeado por el peligro de las calles. Eran apenas las 7:00 de la mañana cuando el personal se percató de la presencia de un perro negro que caminaba con dificultad en los alrededores del juzgado. El canino cruzó el portón del edificio y buscó un lugar donde descansar, como si esperara que alguien acudiera en su auxilio. A simple vista se aprecia que no es un perro callejero, no está acostumbrado a las calles. Su condición refleja que podría haberse alejado de su hogar siguiendo el rastro de sus dueños y terminar perdido.

Fue cruzando la 33 Calle, una de las vías sampedranas con mayor circulación vehicular de la zona y por la que transitan constantemente vehículos pesados, que el perrito sufrió un atropellamiento. El fuerte golpe le afectó su pata trasera derecha. Su presencia llamó la atención del personal adscrito al Juzgado de Letras de lo Penal, quienes de inmediato le proporcionaron agua al notar que el animal se encontraba agitado por el dolor y el impacto recibido. Pero brindarle los primeros auxilios para estabilizarlo no era suficiente, la preocupación por el estado del perro se extendió entre otros funcionarios y empleados del lugar. En poco tiempo, se organizó una colecta de fondos con aportes del personal y de algunos usuarios que se encontraban en el edificio.

Una vez reunido el dinero necesario, el canino fue trasladado a una clínica veterinaria, donde fue sometido a los exámenes correspondientes. Para alivio de quienes se habían movilizado para ayudarlo, los médicos descartaron que tuviera alguna fractura.

Sin ubicar a su familia

Por ahora el Palacio de Justicia se ha convertido temporalmente en su refugio. Entre las labores cotidianas y las responsabilidades propias del edificio, funcionarios, empleados y agentes de la Policía Nacional encontraron también un espacio para coordinar una acción solidaria en favor del animal. Encontrar una familia que adopte a un perro puede no ser una tarea sencilla. Sin embargo, los agentes policiales responsables de la seguridad interna decidieron hacerse cargo de él mientras aparece su verdadero hogar.