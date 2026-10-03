Médicos del IHSS suspenden asambleas informativas; atenderán luego de Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó este sábado que, tras una sesión extraordinaria con todos los miembros de su Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva y la Asociación de Médicos del IHSS, se acordó finalizar las asambleas informativas del Colegio Médico de Honduras en sus clínicas y hospitales a nivel nacional. De acuerdo con el comunicado, los acuerdos alcanzados permiten poner fin a las asambleas informativas que se desarrollaban en las diferentes unidades del Seguro Social en el país.

En consecuencia, el IHSS anunció que el próximo lunes 12 de octubre de 2026, una vez concluido el feriado de la Semana Morazánica, todas sus unidades de salud retomarán sus actividades con total normalidad.

La institución también indicó que las diferentes áreas administrativas del Seguro Social reanudarán sus labores a partir de esa fecha, como parte del retorno general a las actividades después del período de asueto. La Junta Directiva señaló que la decisión representa un paso importante para garantizar la continuidad de los servicios de salud y fortalecer el compromiso de la institución con el bienestar de miles de familias hondureñas que confían en el IHSS. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El Seguro Social agradeció a la población derechohabiente por su comprensión y paciencia, así como al personal médico, asistencial y administrativo por su compromiso durante este proceso. Finalmente, el IHSS reiteró que el bienestar de sus afiliados y sus familias seguirá siendo una prioridad y aseguró que continuará trabajando para brindar una atención oportuna, humana y de calidad.

Paralización

Más de 27,000 atenciones en los distintos establecimientos sanitarios de la Secretaría de Salud (Sesal) han sido reprogramadas debido a las asambleas informativas que mantienen los médicos desde hace 27 días.

Entre las atenciones que fueron pospuestas resalta las del área de pediatría y de ginecología y obstetricia, de acuerdo con el consolidado de reprogramaciones reportado por los establecimientos de salud.