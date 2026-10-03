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Médicos del IHSS suspenden asambleas informativas; atenderán luego de Semana Morazánica

Tras casi un mes de paralización, los médicos y el gobierno llegaron a un acuerdo tras reunión este 3 de octubre

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 18:41
Médicos del IHSS suspenden asambleas informativas; atenderán luego de Semana Morazánica

Los médicos y el gobierno finalmente llegaron a un acuerdo para suspender las asambleas informativas.

Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó este sábado que, tras una sesión extraordinaria con todos los miembros de su Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva y la Asociación de Médicos del IHSS, se acordó finalizar las asambleas informativas del Colegio Médico de Honduras en sus clínicas y hospitales a nivel nacional.

De acuerdo con el comunicado, los acuerdos alcanzados permiten poner fin a las asambleas informativas que se desarrollaban en las diferentes unidades del Seguro Social en el país.

En consecuencia, el IHSS anunció que el próximo lunes 12 de octubre de 2026, una vez concluido el feriado de la Semana Morazánica, todas sus unidades de salud retomarán sus actividades con total normalidad.

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La institución también indicó que las diferentes áreas administrativas del Seguro Social reanudarán sus labores a partir de esa fecha, como parte del retorno general a las actividades después del período de asueto.

La Junta Directiva señaló que la decisión representa un paso importante para garantizar la continuidad de los servicios de salud y fortalecer el compromiso de la institución con el bienestar de miles de familias hondureñas que confían en el IHSS.

Más de 27,000 atenciones de salud son reprogramadas por paro de labores de médicos

El Seguro Social agradeció a la población derechohabiente por su comprensión y paciencia, así como al personal médico, asistencial y administrativo por su compromiso durante este proceso.

Finalmente, el IHSS reiteró que el bienestar de sus afiliados y sus familias seguirá siendo una prioridad y aseguró que continuará trabajando para brindar una atención oportuna, humana y de calidad.

Comunicado del Seguro Social sobre las suspensión de las asambleas informativas.

Comunicado del Seguro Social sobre las suspensión de las asambleas informativas.

Paralización

Más de 27,000 atenciones en los distintos establecimientos sanitarios de la Secretaría de Salud (Sesal) han sido reprogramadas debido a las asambleas informativas que mantienen los médicos desde hace 27 días.

Entre las atenciones que fueron pospuestas resalta las del área de pediatría y de ginecología y obstetricia, de acuerdo con el consolidado de reprogramaciones reportado por los establecimientos de salud.

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Los galenos estaban en asambleas hasta que el gobierno saldara la deuda que tiene con más de 840 médicos, a quienes se les debe entre tres y nueve meses de salario.

Por su parte las autoridades sanitarias aseguran que ya se pagó al 95% de los doctores, y que a la fecha hay pendientes de pagar a unos 370 médicos.

La Secretaría de Salud asegura que 6,480 de los 6,850 médicos registrados ya recibieron sus pagos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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