Tegucigalpa, Honduras.-Honduras continúa entre los países con mayor respaldo del público en la votación popular de Miss Universo 2026, al mantenerse dentro del Top 30 de las candidatas más votadas, una posición que la conserva entre las favoritas de los seguidores del certamen.
Luisa Pineda sigue destacando en una competencia que reúne a participantes de diferentes regiones del mundo y en la que el apoyo de los fanáticos se ha convertido en uno de los principales atractivos de la edición de este año.
El listado de las 30 candidatas más votadas incluye representantes de América, Asia, África, Europa y el Caribe, lo que evidencia el respaldo internacional que están recibiendo las participantes en esta etapa del concurso.
Honduras también comparte este grupo con países como Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Filipinas, India, Sudáfrica y Tailandia, entre otros.
Para Honduras, mantenerse entre las más votadas representa un impulso importante en el camino hacia la competencia por la corona universal.
La votación popular se suma a las expectativas que genera el desempeño de las concursantes en las diferentes actividades del certamen.
Top 30 de las más votadas en el Miss Universo
Argentina
Bangladesh
Cabo Verde
Camerún
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
República Democrática del Congo
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Grecia
Guadalupe
Honduras
Hong Kong
India
Kazajistán
Kenia
Kosovo
Myanmar
Nicaragua
Nigeria
Paraguay
Filipinas
Puerto Rico
Sudáfrica
Uganda
Ucrania
Venezuela