Tegucigalpa, Honduras.-Honduras continúa entre los países con mayor respaldo del público en la votación popular de Miss Universo 2026, al mantenerse dentro del Top 30 de las candidatas más votadas, una posición que la conserva entre las favoritas de los seguidores del certamen.

Luisa Pineda sigue destacando en una competencia que reúne a participantes de diferentes regiones del mundo y en la que el apoyo de los fanáticos se ha convertido en uno de los principales atractivos de la edición de este año.

El listado de las 30 candidatas más votadas incluye representantes de América, Asia, África, Europa y el Caribe, lo que evidencia el respaldo internacional que están recibiendo las participantes en esta etapa del concurso.