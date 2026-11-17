Tegucigalpa, Honduras.- Una nueva modalidad de secuestro virtual, conocida como "falso servicio", mantiene en alerta el riesgo de que trabajadores y empresas sean víctimas de extorsiones mediante amenazas a distancia en Honduras. De acuerdo con las advertencias de la Unidad Nacional Antisecuestros, los delincuentes utilizan las redes sociales para ubicar a personas o empresas que ofrecen distintos servicios y posteriormente, se hacen pasar por supuestos clientes interesados en contratarlos. El mecanismo comienza cuando los falsos clientes contactan a sus víctimas y les solicitan realizar un trabajo en determinado sector, para lo cual les comparten un enlace con la ubicación del supuesto servicio. Una vez que el personal técnico llega al lugar indicado, los delincuentes establecen una videollamada y comienzan a intimidarlo, asegurando que está siendo vigilado por integrantes de carteles del narcotráfico o estructuras criminales.

Mediante amenazas, los sujetos les advierten que no pueden abandonar el sector y les exigen transferencias de dinero a cambio de permitirles salir del lugar, sin embargo, incluso después de recibir algún pago, continúan solicitando más cantidades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Esta modalidad busca mantener a las víctimas bajo presión psicológica y hacerles creer que están en peligro, aunque los responsables pueden ejercer el control a distancia sin encontrarse físicamente en el sitio.

Recomendaciones

Ante esta situación, la Unidad Nacional Antisecuestros recomendó a los trabajadores y empresas verificar la identidad de los supuestos clientes antes de aceptar cualquier contratación, para lo cual deben solicitar sus datos generales, dirección y número telefónico, además de comprobar el lugar donde se realizará el servicio. Asimismo, aconsejó desconfiar de las comunicaciones provenientes de números extranjeros, especialmente de prefijos como +57 y +52, así como de las solicitudes que impliquen desplazarse hacia zonas apartadas de las calles principales.

En esos casos, la recomendación es pedir al supuesto cliente que se reúna con el personal en un punto concurrido y, de ser posible, realizar un encuentro previo en un lugar público para coordinar los detalles del trabajo. Otra de las medidas consiste en evitar contestar videollamadas durante la prestación del servicio, debido a que los delincuentes pueden utilizarlas para obtener información del entorno y la ubicación de los trabajadores, además de generar temor para impedir que busquen ayuda o abandonen el sector. La unidad también instó a las empresas a instruir a sus empleados para que no compartan información personal, familiar o números telefónicos de personas cercanas, ya que estos datos pueden ser utilizados posteriormente para presionar a sus familiares y exigirles transferencias de dinero. De igual manera, recomendó desconfiar de contrataciones urgentes, ofertas demasiado favorables económicamente o solicitudes que no tengan información clara sobre el trabajo que se realizará.