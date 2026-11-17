Tegucigalpa, Honduras.- Dos comerciantes que habían sido secuestrados mediante una nueva modalidad delictiva fueron rescatados sanos y salvos en una zona rural de la aldea Aragua, en el municipio de Ojojona, Francisco Morazán, informó este lunes 16 de noviembre la Policía Nacional. Las víctimas fueron identificadas como Maycol Estiv Montoya Guzmán, de 30 años, y Sirca Estiv Montoya Guzmán, de 45, quienes laboran para una empresa dedicada a la comercialización de cortinas de tela. De acuerdo con el reporte policial, ambos fueron contactados por personas desconocidas que se hicieron pasar por clientes y los citaron en una zona rural del referido municipio, adonde se trasladaron en un vehículo tipo pick-up, marca Hyundai, color blanco, propiedad de la empresa.

Una vez en el lugar, los trabajadores recibieron amenazas por vía telefónica, mediante las cuales les advirtieron que habían ingresado a un sector supuestamente dominado por la estructura criminal denominada Cartel Jalisco Nueva Generación y que, si realizaban algún movimiento, les dispararían. Posteriormente, los responsables se comunicaron con el patrono y los familiares de las víctimas para informarles que las tenían secuestradas y exigirles 300,000 lempiras a cambio de su liberación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, el pago del dinero no llegó a concretarse debido a la intervención de las autoridades, que lograron ubicar a los dos comerciantes y ponerlos a salvo.

Actuación policial

El rescate fue ejecutado por equipos de la Unidad Nacional Antisecuestros, quienes utilizaron técnicas especiales de investigación para localizar a las víctimas en la zona rural de la aldea Aragua. Tras encontrarlos, los agentes les brindaron atención inmediata y los trasladaron hacia un lugar seguro, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables y deducirles la responsabilidad penal correspondiente. Según la información policial, este caso evidencia una nueva modalidad delictiva en la que los delincuentes se hacen pasar por clientes para atraer a empleados de empresas hasta determinados sectores, donde los amenazan y les hacen creer que están privados de libertad.