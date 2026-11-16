Tegucigalpa, Honduras.-La desaparición de dos hombres mantiene preocupadas a sus familias, que desde el jueves 12 de noviembre buscan información sobre su paradero, luego de que ambos fueran vistos por última vez en la colonia José Ángel Ulloa, en Tegucigalpa. Uno de ellos es Manuel de Jesús Guillén Acosta, cuya desaparición fue denunciada por sus familiares, quienes aseguran que no han logrado establecer contacto con él desde las 9:00 de la noche del pasado jueves. Digna Esmeralda Guillén, familiar del desaparecido, relató que ese día Manuel llegó a la vivienda de su madre para llevarle comida y compartió un momento con ella. Posteriormente, salió de la casa y no volvieron a saber de él.

Según explicó, Manuel acostumbraba visitar a su madre todas las mañanas, por lo que su ausencia generó preocupación entre sus familiares. Al momento de desaparecer vestía un pantalón negro, camisa negra y una gorra moteada. Sus allegados también lo describieron como un hombre trabajador que se desempeñaba como ayudante de albañilería y realizaba trabajos de descarga de rastras de arena y otros mandados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Familiares han recorrido hospitales y dependencias policiales

Digna Guillén explicó que han buscado a Manuel en diferentes lugares, entre ellos las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el Core-7, las colonias cercanas e incluso unidades de transporte público, pero hasta ahora no han conseguido información sobre su paradero. La familiar también señaló que no descartan ninguna posibilidad sobre lo ocurrido y reconoció que Manuel tenía problemas relacionados con el consumo de sustancias, aunque insistió en que era un hombre dedicado al trabajo.

La preocupación aumentó luego de conocer que otra persona también desapareció ese mismo día. Se trata de Víctor Manuel Martínez Velázquez, quien, según la familia, también fue reportado como desaparecido en circunstancias similares. Los allegados de Manuel consideran que ambos podrían haber estado juntos, pues eran vecinos; sin embargo, no cuentan con información que confirme qué ocurrió con ellos después de salir de la colonia.

Piden ayuda para encontrarlos

Ante la falta de noticias, los familiares solicitan la colaboración de la población para obtener cualquier información que permita localizar a los dos hombres.