Intibucá, Honduras.- Un ingeniero agrónomo y a la vez maestro de educación secundaria, falleció la tarde del domingo -15 de noviembre-en el occidente del país, al colisionar la motocicleta en la que viajaba, contra otro vehículo de dos ruedas.
El accidente con desenlace fatal ocurrió alrededor de las 4:45 de la tarde, cuando el docente regresaba a su casa, luego de salir del Instituto Técnico Federico C. Canales, en el casco urbano del municipio de Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá, dónde laboraba.
El catedrático, quien respondía en vida al nombre de Suny Omar Nolasco Ventura, tenía que recorrer 20 kilómetros, un corto viaje de alrededor de 50 minutos para llegar a su casa, en la aldea San Jerónimo, siempre en la jurisdicción de Jesús de Otoro.
Cuando transitaba a la altura de la comunidad de Yacanguare, por una carretera de terracería, la moto del ingeniero Suny Nolasco impactó violentamente de forma frontal contra otra motocicleta que venía en sentido contrario, conducida por Leonardo Anael González Aguilar.
Murió en el acto
El fuerte encontronazo hizo que ambos motociclistas salieran despedidos de sus vehículos, volando por el aire e impactando contra el suelo posteriormente.
Al ser una carretera bastante transitada por motociclistas y personas en otro tipo de vehículos; a los pocos minutos, un buen número de pobladores llegó al sitio del accidente, encontrando a los dos hombres tirados en medio de la carretera.
De inmediato buscaron como auxiliarlos, pero al acercarse al profesor Suny Omar, descubrieron que él ya estaba muerto. Sin embargo, la otra persona: Leonardo González, estaba en estado delicado, pero aún con signos vitales.
Rápidamente fue subido a uno de los carros que llegaron al lugar, y llevado al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, en La Esperaza, intibucá, para brindarle la asistencia médica necesaria.
Debido a la gravedad de las lesiones, el joven de 30 años de edad, fue trasladado hacia el Hospital Escuela (HE), en la capital de la República.
Trámites escolares
El fallecido Suny Omar Nolasco Ventura, tenía 15 años de laborar en el Instituto Técnico Federico C. Canales, destacado en el área de Desarrollo Agropecuario, en esa institución de segunda enseñanza.
Se conoció que la tarde del domingo había asistido al colegio, con el objetivo de realizar las últimas diligencias referentes al cierre del año escolar en el instituto: entrega de notas, llenado de calificaciones y preparar las próximas graduaciones
Su cuerpo fue trasladado desde Jesús de Otoro hasta la morgue del Ministerio Público (MP), en Tegucigalpa. Sus restos mortales fueron entregados a las 4:00 de la mañana de este lunes, y fue retornado a su natal San Jerónimo, en Jesús de Otoro.