Intibucá, Honduras.- Un ingeniero agrónomo y a la vez maestro de educación secundaria, falleció la tarde del domingo -15 de noviembre-en el occidente del país, al colisionar la motocicleta en la que viajaba, contra otro vehículo de dos ruedas.

El accidente con desenlace fatal ocurrió alrededor de las 4:45 de la tarde, cuando el docente regresaba a su casa, luego de salir del Instituto Técnico Federico C. Canales, en el casco urbano del municipio de Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá, dónde laboraba.

El catedrático, quien respondía en vida al nombre de Suny Omar Nolasco Ventura, tenía que recorrer 20 kilómetros, un corto viaje de alrededor de 50 minutos para llegar a su casa, en la aldea San Jerónimo, siempre en la jurisdicción de Jesús de Otoro.

Cuando transitaba a la altura de la comunidad de Yacanguare, por una carretera de terracería, la moto del ingeniero Suny Nolasco impactó violentamente de forma frontal contra otra motocicleta que venía en sentido contrario, conducida por Leonardo Anael González Aguilar.