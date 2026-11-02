Motociclista muere en accidente vial frente a la policía de La Ceiba

La Ceiba, Honduras.-Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un joven motociclista la mañana de este lunes 2 de noviembre. El lamentable suceso se registró frente a las instalaciones de la Policía Nacional en La Ceiba, en la zona atlántica del país.

Según informes preliminares, el motociclista se conducía por la vía principal cuando un vehículo tipo pick-up salió de una bocacalle quitándole el derecho de vía. Tras el fuerte impacto, el joven perdió la vida al instante.