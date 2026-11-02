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Motociclista muere en accidente vial frente a la policía de La Ceiba

El motociclista se conducía por la vía principal cuando un vehículo tipo pick-up salió de una bocacalle quitándole el derecho de vía

  • Actualizado: 02 de noviembre de 2026 a las 09:09
Motociclista muere en accidente vial frente a la policía de La Ceiba

La víctima respondía al nombre de Néstor Jafeth Solís Banegas, de 21 años de edad.

 Foto: Carlos Molina | EL HERALDO

La Ceiba, Honduras.-Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un joven motociclista la mañana de este lunes 2 de noviembre. El lamentable suceso se registró frente a las instalaciones de la Policía Nacional en La Ceiba, en la zona atlántica del país.

Según informes preliminares, el motociclista se conducía por la vía principal cuando un vehículo tipo pick-up salió de una bocacalle quitándole el derecho de vía. Tras el fuerte impacto, el joven perdió la vida al instante.

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La víctima respondía al nombre de Néstor Jafeth Solís Banegas, de 21 años de edad. ​Se conoció que residía en la colonia Universidad y laboraba para la empresa Energua.

Tras el percance vial, el cuerpo fue levantado por Medicina Forense y trasladado a la morgue.

El conductor del vehículo tipo pick-up fue retenido por agentes policiales para efectos de investigación y determinar responsabilidades.

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Redacción web
Carlos Molina

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