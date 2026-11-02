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Así es el enorme operativo para trasladar a 567 reos de La Tolva a Támara

Son un total de 567 reos los que están siendo trasladados a Támara. Aquí todos los detalles de este mega operativo

  • Actualizado: 02 de noviembre de 2026 a las 08:16
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Un total de 567 privados de libertad son trasladados de La Tolva a Támara este lunes 2 de noviembre, como parte de un proceso de reclasificación que busca descongestionar la cárcel de máxima seguridad de Morocelí, El Paraíso.

 Fotos: Cortesía
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El desplazamiento se desarrolla bajo fuertes medidas de seguridad, con unidades de transporte penitenciario y vehículos de las fuerzas de seguridad que acompañan la movilización de los reclusos.

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El operativo forma parte de una reorganización del sistema penitenciario hondureño, orientada a descongestionar La Tolva y separar a los privados de libertad que pertenecen a estructuras criminales de aquellos que no forman parte de estas organizaciones.

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Walter Amador Lacayo, director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), confirmó que son 567 los reclusos que están siendo movilizados.

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De esa cantidad, 555 no pertenecen a estructuras de maras y pandillas y serán trasladados a módulos de régimen normal en Támara.

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Los otros 12 son privados de libertad capturados recientemente y que ya cuentan con la designación de terroristas.

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Estos últimos serán concentrados en el módulo de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional de Támara.

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La movilización responde a un proceso de reclasificación de la población penitenciaria que las autoridades consideran necesario para mantener separados a los integrantes de estructuras criminales del resto de los reclusos.

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Amador Lacayo explicó que históricamente La Tolva también ha albergado a personas que no pertenecen a maras y pandillas, pese a tratarse de un establecimiento de máxima seguridad.

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Con esta operación, las autoridades pretenden modificar la distribución de los privados de libertad en los centros penitenciarios.

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La Tolva tenía alrededor de 1,800 reclusos, aunque su capacidad está establecida para albergar a 1,200 personas.

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Esto representaba un excedente de aproximadamente 600 privados de libertad respecto a su capacidad.

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El director del INP indicó que el traslado permitirá retirar de ese establecimiento a quienes no pertenecen a las estructuras criminales

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Según lo anunciado, La Tolva quedará únicamente con integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13).

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Amador Lacayo precisó que serán 120 miembros de esa organización los que permanecerán en el centro penitenciario de Morocelí.

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El operativo también está relacionado con la aplicación de la Ley Especial del Combate a las Asociaciones Terroristas.

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La movilización ocurre después de la aprobación de reformas penales orientadas a endurecer las medidas contra las organizaciones criminales.

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En ese contexto, las autoridades designaron como terroristas a las estructuras criminales MS-13, Pandilla 18 y Cartel del Diablo.

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La estrategia contempla concentrar a los integrantes de estas organizaciones en módulos de máxima seguridad, de acuerdo con la clasificación establecida por las autoridades.

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Mientras tanto, los 555 privados de libertad que no pertenecen a esas estructuras pasarán al régimen normal en Támara.

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