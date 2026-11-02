Así es el enorme operativo para trasladar a 567 reos de La Tolva a Támara

Un total de 567 privados de libertad son trasladados de La Tolva a Támara este lunes 2 de noviembre, como parte de un proceso de reclasificación que busca descongestionar la cárcel de máxima seguridad de Morocelí, El Paraíso.
El desplazamiento se desarrolla bajo fuertes medidas de seguridad, con unidades de transporte penitenciario y vehículos de las fuerzas de seguridad que acompañan la movilización de los reclusos.
El operativo forma parte de una reorganización del sistema penitenciario hondureño, orientada a descongestionar La Tolva y separar a los privados de libertad que pertenecen a estructuras criminales de aquellos que no forman parte de estas organizaciones.
Walter Amador Lacayo, director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), confirmó que son 567 los reclusos que están siendo movilizados.
De esa cantidad, 555 no pertenecen a estructuras de maras y pandillas y serán trasladados a módulos de régimen normal en Támara.
Los otros 12 son privados de libertad capturados recientemente y que ya cuentan con la designación de terroristas.
Estos últimos serán concentrados en el módulo de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional de Támara.
La movilización responde a un proceso de reclasificación de la población penitenciaria que las autoridades consideran necesario para mantener separados a los integrantes de estructuras criminales del resto de los reclusos.
Amador Lacayo explicó que históricamente La Tolva también ha albergado a personas que no pertenecen a maras y pandillas, pese a tratarse de un establecimiento de máxima seguridad.
Con esta operación, las autoridades pretenden modificar la distribución de los privados de libertad en los centros penitenciarios.
La Tolva tenía alrededor de 1,800 reclusos, aunque su capacidad está establecida para albergar a 1,200 personas.
Esto representaba un excedente de aproximadamente 600 privados de libertad respecto a su capacidad.
El director del INP indicó que el traslado permitirá retirar de ese establecimiento a quienes no pertenecen a las estructuras criminales
Según lo anunciado, La Tolva quedará únicamente con integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Amador Lacayo precisó que serán 120 miembros de esa organización los que permanecerán en el centro penitenciario de Morocelí.
El operativo también está relacionado con la aplicación de la Ley Especial del Combate a las Asociaciones Terroristas.
La movilización ocurre después de la aprobación de reformas penales orientadas a endurecer las medidas contra las organizaciones criminales.
En ese contexto, las autoridades designaron como terroristas a las estructuras criminales MS-13, Pandilla 18 y Cartel del Diablo.
La estrategia contempla concentrar a los integrantes de estas organizaciones en módulos de máxima seguridad, de acuerdo con la clasificación establecida por las autoridades.
Mientras tanto, los 555 privados de libertad que no pertenecen a esas estructuras pasarán al régimen normal en Támara.