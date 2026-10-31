JOH sorprende y cuestiona al gobierno de Nasry Asfura: "Estoy en la obligación de decirlo"

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras del 2014 al 2022, sorprendió y cuestionó al gobierno de Nasry Asfura. ¿Qué fue lo que dijo? Sus palabras no han caído bien en un sector del gobierno.
Todo se dio la tarde-noche de este 31 de octubre donde Juan Orlando Hernández compartió con sus seguidores ya que recientemente estuvo de cumpleaños.
JOH compartió con pastel, refresco y café. Además brindó un discurso donde hizo cuestionamientos al actual gobierno. El expresidente pidió más oportunidades para las bases en la actual administración.
Además, Hernández dijo que el gobierno no ha escuchado todos los problemas de la gente y sostuvo que eso les puede pasar factura en las elecciones del 2029.
"Si no se abrazan los problemas del pueblo por sus aspiraciones, nos podemos lamentar muchísimo. La verdadera lealtad exige ser sinceros, la verdadera lealtad exige decir la verdad. Si no, es como cuando el amigo se está equivocando y usted no le dice nada...", inició diciendo.
Y continuó: "Cuando un gobierno se desconecta de la realidad, su partido tiene que ayudarle, por eso me encanta que este lugar que ha estado cerrado durante tanto tiempo, hoy esté abierto. Son los resultados los que se necesitan y nosotros somos un partido de resultados, eso tenemos que cuidarlo".
JOH dijo que los funcionarios del gobierno de Nasry Asfura no deben enojarse por lo que él diga: "No se molesten si hago un llamado de atención, por meses he escuchado a la gente, pero yo no tengo problema y lo hago con el ánimo que se corrijan las cosas".
"Si no se están las cosas bien, alguien tiene que decirlo y estoy en la obligación de decirlo. A los funcionarios del gobierno no se molesten, lo hago con toda la intención que se corrijan las cosas", apuntó.
"Este partido tiene que volver a organizarse y tiene que instalarse la próxima convención porque este partido es de todos. Yo quiero decirle a la gente del Distrito Central: aprovechemos que tenemos a un excelente alcalde", abonó.
Juan Orlando Hernández y Nasry Asfura han tenido buena relación, pero en los últimos meses ha emitido cuestionamientos y en otros momentos afirmó que "Honduras no está bien".