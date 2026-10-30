¿Reprobados en las evaluaciones? Por qué fueron destituidos Arely Argueta, Emilio Maldonado y Allan Castillo

Tras la salida de los funcionarios Arely Argueta, Emilio Maldonado y Allan Castillo de sus cargos en el gobierno del presidente Nasry Asfura, el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, explicó el proceso por el que se determinó la separación de los puestos y adelantó que podrían registrarse más despidos.
En horas de la tarde de este viernes 30 de octubre, Héctor Antonio Ordóñez Núñez, secretario de Comunicaciones y Estrategia del gobierno de Nasry Asfura, notificó la destitución de tres funcionarios de la actual administración.
A poco más de siete meses de haber sido nombrados en sus respectivos cargos, Arely Argueta, quien se desempeñaba como ministra de Educación; Emilio Maldonado, comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), y Allan Castillo, quien fungía como director del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), fueron separados de sus funciones.
Al respecto, el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, explicó que el mandatario somete a los funcionarios a evaluaciones y, a partir de ellas, toma determinaciones sobre su continuidad en el gobierno.
Añadió que, con base en los resultados de esas evaluaciones, el presidente tomó la decisión de realizar algunos cambios, concretándose las primeras destituciones de tres funcionarios, según explicó, con el objetivo de continuar con el plan de trabajo de desarrollo.
Castro adelantó que estas no necesariamente serán las únicas separaciones, ya que se trata de evaluaciones de fin de año. "No significa que no puedan venir muchas más (destituciones), el presidente está revisando los avances de cada una de las secretarías y todos los ministros, secretarios, directores, estamos pues siendo evaluados precisamente para ver cómo va cada una de esas planificaciones que se deben desarrollar a lo largo de todo el año", manifestó.
En cuanto al caso específico de los tres funcionarios separados de sus cargos, Castro explicó que las evaluaciones tomaron en cuenta los avances y el cumplimiento de los plazos establecidos, aspectos en los que no se habrían obtenido los resultados esperados.
"Con el presidente hay que acomodarse a trabajar en sintonía con él, en tal sentido tenemos que dar el máximo y para poder dar el máximo también hay que cumplir tiempos determinados, plazos y ver unos avances tangibles que puedan provocar pues la satisfacción del pueblo hondureño", expresó.
Asimismo, adelantó que en las próximas horas podrían darse a conocer los nombres de las personas que asumirán los cargos que quedaron vacantes, pues ya se están evaluando los perfiles para tomar esas decisiones.
Castro también mencionó que, aunque podrían producirse más destituciones como resultado de las evaluaciones, hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre otros posibles cambios dentro del gobierno.
Tampoco se han especificado cuáles serían las secretarías o instituciones que podrían experimentar nuevas modificaciones en sus equipos de trabajo.
La destitución se hará efectiva a partir del lunes 2 de noviembre, a la espera de que se confirme quiénes ocuparán los cargos de estos tres funcionarios.