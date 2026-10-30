¿Reprobados en las evaluaciones? Por qué fueron destituidos Arely Argueta, Emilio Maldonado y Allan Castillo

Castro adelantó que estas no necesariamente serán las únicas separaciones, ya que se trata de evaluaciones de fin de año. "No significa que no puedan venir muchas más (destituciones), el presidente está revisando los avances de cada una de las secretarías y todos los ministros, secretarios, directores, estamos pues siendo evaluados precisamente para ver cómo va cada una de esas planificaciones que se deben desarrollar a lo largo de todo el año", manifestó.