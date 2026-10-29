"El Gordito" Castellanos, el alcalde que murió el día de su cumpleaños durante el huracán Mitch

Han pasado 28 años desde que el huracán Mitch dejó graves daños en Honduras. Pero la tragedia también cobró vidas que dolieron, como la del querido alcalde César Castellanos, conocido popularmente como “El Gordito”. ¿Cómo ocurrió su muerte?
César Armando Castellanos Madrid fue un reconocido político hondureño que, además de llegar a la alcaldía del Distrito Central, se perfilaba como una figura con aspiraciones presidenciales en el Partido Nacional.
Castellanos murió el domingo 1 de noviembre de 1998, el mismo día de su cumpleaños. Sus hijos tenían previsto celebrar su cumpleaños número 51, pero él decidió cumplir con su deber en medio de la emergencia que atravesaba la capital por el huracán Mitch.
Tegucigalpa estaba devastada por el huracán Mitch, que azotó Honduras entre finales de octubre y los primeros días de noviembre de 1998. En medio de la emergencia, el alcalde abordó un helicóptero para inspeccionar los daños, pero la aeronave sufrió desperfectos mecánicos y terminó estrellándose.
El edil iba acompañado de Arturo Calona, jefe del Departamento de Ingeniería de la Alcaldía; José Miranda, mayor y piloto de la aeronave; y el camarógrafo Geovany Sánchez.
“El Gordito” fue uno de los alcaldes más queridos y recordados de la capital. Se caracterizó por su cercanía con la población y, durante las emergencias, se le vio coordinando labores de rescate y brindando apoyo a las familias damnificadas.
La muerte del alcalde ocurrió en plena tragedia del huracán Mitch. Mientras Honduras apenas comenzaba a contabilizar las víctimas y los daños provocados por el fenómeno natural, la caída del helicóptero sumó otra pérdida dolorosa para la capital.
Mitch llegó durante los primeros meses del gobierno del expresidente liberal Carlos Roberto Flores. Castellanos, por su parte, pertenecía al Partido Nacional, una diferencia política que no impidió que fuera recordado por numerosos capitalinos por su labor al frente de la Alcaldía.
Así quedó el helicóptero en el que murió el alcalde del Distrito Central.
Los restos de “El Gordito” Castellanos reposan en los Jardines de Paz Suyapa. La aeronave en la que viajaba cayó en una zona de las Fuerzas Armadas, mientras el país enfrentaba una de las mayores catástrofes naturales de su historia.