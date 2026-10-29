Así quedó Honduras tras el huracán Mitch: inéditas fotos de los desastres 28 años después

La historia de Honduras está marcada por uno de los desastres naturales que más daños ha dejado en el país: el huracán Mitch. Entre finales de octubre e inicios de noviembre de 1998, el fenómeno dejó una huella imborrable.
EL HERALDO conserva fotografías inéditas de aquella tragedia. A 28 años del paso del Mitch, esta galería revive, a través de imágenes, lo difícil que fue la situación para miles de familias hondureñas.
Casas inundadas, calles irreconocibles, viviendas derrumbadas y niños que caminaban con el agua hasta el cuello son algunas de las escenas de la magnitud de la catástrofe.
El huracán Mitch azotó Centroamérica y dejó en Honduras una huella imborrable. Cientos de familias aún recuerdan aquellos momentos como unos de los más difíciles de sus vidas.
Fue a finales de octubre de 1998 cuando las torrenciales lluvias, las inundaciones y los deslizamientos comenzaron a provocar graves daños en Honduras y otros países de Centroamérica.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos documenta que Mitch alcanzó la categoría 5 el 26 de octubre y tocó tierra en el norte de Honduras el 29 de octubre, cuando ya se había debilitado a categoría 1.
Según cifras recopiladas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el huracán dejó en Honduras más de 5,600 personas muertas, alrededor de 8,000 desaparecidas y más de 12,000 heridas.
El huracán Mitch también destruyó el trabajo de años de miles de hondureños. Cerca de 285,000 personas tuvieron que refugiarse debido a los graves daños que sufrieron sus viviendas.
La catástrofe golpeó a Honduras en múltiples ámbitos, desde la economía y la infraestructura hasta los servicios básicos, y dejó consecuencias que marcaron al país durante años.
A más de dos décadas de aquella tragedia, el Mitch sigue siendo recordado como uno de los fenómenos naturales más devastadores de Centroamérica.
En ese momento, Carlos Flores Facussé era el presidente de Honduras. Apenas llevaba nueve meses en el poder cuando su gobierno tuvo que enfrentar una de las mayores emergencias de la historia del país.
Entre las víctimas también estuvo el entonces alcalde del Distrito Central, César Castellanos, quien murió el 1 de noviembre de 1998 en un accidente de helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH). Cabe mencionar que ese día él cumplía 50 años.
Castellanos se dirigía a inspeccionar los daños que el huracán había dejado en Tegucigalpa cuando la aeronave sufrió desperfectos mecánicos tras despegar del aeropuerto Toncontín.
Familias damnificadas, niños entre las inundaciones y comunidades irreconocibles forman parte de las escenas que dejó el huracán Mitch.