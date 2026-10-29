"Ese tipo de disfraces que expresan terror": Diputada de Libre propone prohibir Halloween en escuelas

Prohibir la celebración de Halloween en los centros educativos públicos y privados es el objetivo de un proyecto de ley presentado por la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Dunia Jiménez.
Según los argumentos de la congresista por el departamento de Cortés, esta celebración no es una tradición propia de Honduras y atenta contra los valores y principios que deben inculcarse a los niños.
“Este proyecto de ley va encaminado para prohibir esta celebración de Halloween en los colegios públicos y privados porque estas celebraciones no son nativas de Honduras”, afirmó Jiménez.
La diputada argumentó que “Honduras ha adoptado esta celebración de otros países” y aseguró que ha recibido quejas de padres de familia preocupados porque algunos centros educativos realizan actividades relacionadas con Halloween.
Según Jiménez, “hay muchos niños que inocentemente van y se disfrazan de calaveras, de muertos, de brujos, de brujerías, de brujas. Y muchos a veces con monstruos, con sangre. Yo creo que ese es un mensaje que le mandamos a nuestros niños como un mal mensaje”.
Como alternativa, la congresista señaló que los menores pueden utilizar disfraces relacionados con el Día del Niño. “Se pueden disfrazar de osos, de conejitos, de perritos, de cualquier otro tipo de disfraz que es un disfraz sano. No ese tipo de disfraces que expresan terror”, expresó.
Jiménez sostuvo que la prohibición estaría dirigida exclusivamente a los centros educativos y no a los adultos, quienes, según explicó, tienen libertad para decidir si participan en estas celebraciones.
“La diferencia con los niños es que ellos no deciden por ellos, pero ya nosotros, cuando estamos adultos, ya podemos decidir por nosotros mismos”, argumentó la diputada.
La congresista recalcó que su propuesta busca, principalmente, proteger la cultura nacional y promover los principios y valores que se inculcan a los menores, una preocupación que, aseguró, también comparten algunos padres de familia.
Además, enfatizó que la iniciativa no responde a motivos religiosos. “No estamos tratando de molestar a nadie, de dañar la economía, como algunos dicen, y también les voy a decir, respetamos lo que es un Estado laico porque en el proyecto no se menciona nada en contra de religioso”, manifestó.
Cada 31 de octubre, numerosos países celebran Halloween. En Honduras, algunos centros comerciales y negocios decoran sus instalaciones con motivos alusivos a la fecha. Sin embargo, la diputada considera que realizar este tipo de actividades en los centros educativos va en contra de los principios que deben inculcarse a los niños.
“No es religioso para nada, simplemente se está cuidando la integridad mental de los niños porque ellos en su inocencia no entienden todo y se van acostumbrando como que es algo normal”, concluyó Jiménez.