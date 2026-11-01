Madonna recomienda por sorpresa "La bola negra", la aclamada cinta de los Javis

Nueva York, Estados Unidos.- La cantante estadounidense Madonna recomendó este domingo a sus más de 20.5 millones de seguidores en Instagram ver "La bola negra", la aclamada película dirigida por los cineastas españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos popularmente como los Javis.

A través de una historia en su perfil de la red social, la reina del pop compartió una imagen del largometraje acompañada de un mensaje en el que invitaba a su audiencia a no perderse la cinta, sumándose así al entusiasmo internacional que rodea a la producción en plena temporada de premios en Estados Unidos.

El apoyo de Madonna llega tras el notable debut comercial del filme en el país. "La bola negra" se convirtió recientemente en el segundo mejor estreno limitado en salas de cine de EUA para una producción en idioma no inglés de Netflix, al recaudar 277,500 dólares en su primer fin de semana proyectándose en apenas cuatro salas entre Los Ángeles y Nueva York.