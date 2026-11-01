It's Time!: Mariah Carey "descongela" la Navidad 2026 con punk y una banda secreta

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante estadounidense Mariah Carey inauguró la temporada navideña de 2026 al publicar, a la medianoche del 1 de noviembre, su video anual It’s time, que esta vez incluye una escena de punk rock antes de que suene All I Want for Christmas Is You. El clip abre con la leyenda New York City... October 31st y una cuenta regresiva que marca las 11 y 58 de la noche. La cámara entra a un bar donde se celebra un concierto punk. Carey aparece en el escenario con maquillaje de colores y atuendo rockero, canta y se lanza sobre el público. Cuando el reloj llega a las 12:00 a.m., la pantalla se funde a negro y ella reaparece todavía con el look punk para pronunciar su frase en registro agudo. Después, la escena se transforma en un paisaje invernal donde la intérprete, vestida de rojo, corona un enorme árbol de Navidad mientras arranca el tema de 1994. Acompañó la publicación con la frase It’s time en mayúsculas y cuatro signos de exclamación.

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La canción que suena en el bar es Hermit, del álbum Someone’s Ugly Daughter, editado en 1995 bajo el nombre de la banda Chick. Carey reveló en sus memorias, The Meaning of Mariah Carey (2020), que escribió, coprodujo y grabó coros del disco en secreto mientras trabajaba en Daydream. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Su amiga y entonces compañera de cuarto, Clarissa Dane, quedó como voz principal en la edición comercial, pues la discográfica tenía reservas sobre usar la inconfundible voz de Carey al frente del proyecto. La tradición de anunciar la temporada con un video comenzó en 2019 y se repite cada 1 de noviembre. En 2023 la artista salió de un bloque de hielo. En 2024 se presentó como Morticia Addams y bailó con un Gomez de la familia Addams. En 2025, el humorista Billy Eichner interpretó a un elfo empeñado en cancelar la Navidad. Carey ha contado que la costumbre nació de las preguntas de la gente sobre cuándo era correcto armar el árbol. “Me encanta el It’s time. Es muy divertido”, dijo en 2024 al diario The New York Times. El anuncio llega después de un cambio en la clasificación de Billboard. All I Want for Christmas Is You, lanzada en el álbum Merry Christmas, acumulaba 22 semanas no consecutivas en el primer lugar del Hot 100, la marca más alta de la historia de la lista. En septiembre, Choosin’ Texas, de la cantante de country Ella Langley, llegó a 23 semanas y se quedó con el récord. El tema fue publicado en octubre de 2025 y coescrito con Miranda Lambert, Luke Dick y Joybeth Taylor.