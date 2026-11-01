Repasamos las campeonas históricas de la Vuelta Ciclística El Heraldo

Tegucigalpa.- El orgullo de La Entrada, Copán, Karen Amaya va por el esprint definitivo para consumar su grandeza en la Vuelta El Heraldo: si en esta edición repite como campeona de la Categoría Élite, entrará a comer en la mesa de la gran trimonarca guatemalteca Florinda de León.

Forjadas en la cadencia de la ruta madre del ciclismo en Honduras, el recuento de campeonas de la Élite femenina nos lleva a un nombre que empezó a tomar preponderancia en el país gracias a las rutas de la VCEH: Angie Gómez, quien destronó a la campeona Ivonne López, que en octubre de 2012 descorchó el primer champán histórico de la competencia.

En adelante, la esbelta figura de Angie Gómez se fue haciendo camino al pedalear, hasta convertirse en seleccionada nacional y una de las pilares del ciclismo centroamericano; en 2013 hizo el recorrido de la Vuelta El Heraldo en un tiempo de 1:30:43, por delante del 1:30:49 de Adina Serrano.

Bienvenida la leyenda "Chapina"...

Pero un año después entra en escena la guatemalteca Florinda de León bajo la égida de su team Indomables, dejando claro que aterrizaba en la pista hondureña con ganas de hacer historia: en un infartante cierre, De León superó por cuatro segundos justamente a Angie Gómez: "Conozco a Angie, es muy activa y la felicito porque fue una digna rival", sentenciaba la "Chapina", de perspicaz mirada y potentes piernas.

"Flori" volvió a reinar en las ediciones de 2017 y 2022, mientras que Angie se subió de nuevo a lo más alto del podio en la temporada 2018, para completar un binomio de nombres que engalanó la competencia ciclística femenina más esperada del año. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En las últimas ediciones de la VCEH, desde La Entrada, Copán, emergió el nombre de Karen Amaya, que ya en 2023 avisaba del poderío de su pedaleo al ubicarse en segundo lugar detrás de Gissel Andino. Ya habíamos visto la coronación de otras extranjeras, la costarricense Adriana Rojas y la guatemalteca Jazmin Soto, para que los ojos de los aficionados se posaran en la categoría de Amaya. Con el número 202 en su espalda, Karen Amaya recorrió los 96 kilómetros en 2:58:46, por delante de una de las favoritas Linda Menéndez, y en sus impresiones al final del circuito admitió que "no iba a competir, tuve problemas una semana antes de la Vuelta pero gracias a Dios los pude arreglar y finalmente se dio el título".