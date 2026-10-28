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El Heraldo y las fuerzas vivas afinan estrategia para garantizar la seguridad en la Vuelta Ciclística 2026

La coordinación entre instituciones busca reducir riesgos durante la jornada deportiva y asegurar condiciones adecuadas para los participantes y conductores que transiten por la capital

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 16:22
El Heraldo y las fuerzas vivas afinan estrategia para garantizar la seguridad en la Vuelta Ciclística 2026

La jornada movilizará a centenares de pedalistas por Tegucigalpa, con medidas especiales para ordenar el tránsito y atender cualquier emergencia durante el recorrido.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Con la intención de garantizar el orden y la seguridad, organizadores de la Vuelta El Heraldo 2026 y diferentes fuerzas vivas se reunieron este miércoles para afinar detalles de la estrategia que se implementará en la decimoquinta edición del certamen ciclístico más numeroso de Honduras.

El evento se llevó a cabo al mediodía en la capital y en el mismo estuvieron representantes de Cruz Verde, Cruz Roja, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Movilidad y Urbana, Bomberos y Copeco.

En la reunión, que duró alrededor de hora y media, se habló de diferentes puntos respecto a la competencia del próximo domingo 15 de noviembre.

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"Tenemos la expectativas de que todo salga bien en la Vuelta. Tenemos el compromiso de darle la seguridad y la confianza a la ciudadanía", expresó el subinspector Romero de Vialidad y Transporte.

Edy Montalván, gerente de Mercadeo de Diario El Heraldo, le compartió a los presentes detalles históricos del evento y enfatizó en los puntos del circuito que requieren una atención especial para garantizar la tranquilidad de los competidores.

Los representantes de fuerzas vivas durante la reunión para ultimar detalles de la Decimoquinta Vuelta El Heraldo.

Los representantes de fuerzas vivas durante la reunión para ultimar detalles de la Decimoquinta Vuelta El Heraldo.

 (Foto: Alex Pérez| EL HERALDO )

En el acto se mostró la ruta de la competencia, que tendrá lugar en el anillo periférico y que comprenderá de las inmediaciones de la represa Los Laureles a la nueva Embajada de Estados Unidos.

Uno de los puntos más álgidos es en el desvío del redondel de los batallones porque allí será la partida y el cierre de los centenares de pedaleros.

Además, se determinó que los siete puntos de hidratación del trayecto son una base importante para ejecutar con éxito el plan de acción, en el que participarán las entidades mencionadas y otras instituciones que han dado el "sí" al apoyo del evento.

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"Vamos a apoyar con conos, vallas, personal, ambulancia y generador, para llevar a cabo esta Vuelta Ciclística", dijo Ana Rivera, oficial de Logística de Copeco.

Como ha sido una costumbre en todas las ediciones de la Vuelta El Heraldo, el carril izquierdo es para uso exclusivo de los ciclistas y el derecho para los automóviles.

Poco antes del 15 de noviembre se hará una reunión con Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal y Vialidad y Transporte para pulir detalles del control vial que debe imperar en el día cero.

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Erlin Varela
Erlin Varela
Periodista

Periodista de deportes con más de una década de recorrido: desde 2011 en Diario El Heraldo y a partir de 2022 en las diferentes plataformas de grupo OPSA. Experiencia en distintas coberturas relacionadas principalmente a la Liga Nacional y a la Selección de Honduras.

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