El Heraldo y las fuerzas vivas afinan estrategia para garantizar la seguridad en la Vuelta Ciclística 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Con la intención de garantizar el orden y la seguridad, organizadores de la Vuelta El Heraldo 2026 y diferentes fuerzas vivas se reunieron este miércoles para afinar detalles de la estrategia que se implementará en la decimoquinta edición del certamen ciclístico más numeroso de Honduras. El evento se llevó a cabo al mediodía en la capital y en el mismo estuvieron representantes de Cruz Verde, Cruz Roja, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Movilidad y Urbana, Bomberos y Copeco. En la reunión, que duró alrededor de hora y media, se habló de diferentes puntos respecto a la competencia del próximo domingo 15 de noviembre.

"Tenemos la expectativas de que todo salga bien en la Vuelta. Tenemos el compromiso de darle la seguridad y la confianza a la ciudadanía", expresó el subinspector Romero de Vialidad y Transporte. Edy Montalván, gerente de Mercadeo de Diario El Heraldo, le compartió a los presentes detalles históricos del evento y enfatizó en los puntos del circuito que requieren una atención especial para garantizar la tranquilidad de los competidores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En el acto se mostró la ruta de la competencia, que tendrá lugar en el anillo periférico y que comprenderá de las inmediaciones de la represa Los Laureles a la nueva Embajada de Estados Unidos. Uno de los puntos más álgidos es en el desvío del redondel de los batallones porque allí será la partida y el cierre de los centenares de pedaleros. Además, se determinó que los siete puntos de hidratación del trayecto son una base importante para ejecutar con éxito el plan de acción, en el que participarán las entidades mencionadas y otras instituciones que han dado el "sí" al apoyo del evento.