¡Ambiente espectacular! Así se vivió el lanzamiento de la Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2026

La emoción, el entusiasmo y la pasión por el ciclismo se apoderaron de Plaza Sol de Multiplaza durante la presentación oficial de la XV Vuelta Ciclística de Diario EL HERALDO, una fiesta deportiva que promete reunir a cientos de participantes el próximo 15 de noviembre.
La emoción por la bicicleta se hizo sentir este lunes 19 de octubre durante la presentación oficial de la decimoquinta edición de la Vuelta Ciclística de Diario EL HERALDO.
El evento se desarrolló en Plaza Sol de Multiplaza, en Tegucigalpa, donde se reunieron organizadores, patrocinadores, ciclistas y representantes de distintas instituciones.
El ambiente estuvo lleno de entusiasmo y expectativas por una competencia que se ha convertido en una de las grandes fiestas deportivas de Honduras.
Durante la presentación se destacó el crecimiento que ha tenido la Vuelta desde su primera edición en 2012 hasta consolidarse como una cita esperada por los amantes del ciclismo.
Los asistentes también pudieron conocer algunas de las novedades que tendrá esta edición, que promete nuevos retos para los participantes.
Uno de los atractivos fue un simulador de ciclismo que permitió mostrar cómo funciona la experiencia de pedalear en una ruta virtual, con información de velocidad en una pantalla.
El funcionamiento de este dispositivo de Bike Mart, está desarrollado mediante componentes electrónicos que transmiten información del entrenador a una interfaz.
Otro de los protagonistas fue Marlon, conocido como "Pitbull" quien compartió su experiencia en la competencia y recordó los desafíos que ha enfrentado durante su trayectoria.
El ciclista, tetracampeón de la Vuelta, habló ante los presentes sobre la competitividad que caracteriza al evento y recordó que el año pasado perdió el primer lugar por apenas cinco segundos.
La presentación también contó con la presencia de Karen Amaya, bicampeona de la categoría élite femenina, quien reconoció que la nueva ruta será más exigente.
Eddy Montalván, uno de los organizador de la Vuelta Ciclística de Diario EL HERALDO, expresó su satisfacción por alcanzar los 15 años de una competencia que ha crecido con el paso del tiempo.
EL HERALDO también agradece el respaldo de los patrocinadores y de las instituciones que colaboran con la seguridad, la logística y el desarrollo de la actividad.
Los cuerpos de socorro, una pieza importante en el desarrollo de este evento deportivo.
En el acto estuvieron representantes de Aguazul, Banpaís, Alcaldía de Tegucigalpa, Bike Mart y otros patrocinadores que son actores clave para que el proyecto siga siendo una realidad.
Las regalías no podrían faltar. Hidrasal premió a los invitados a este impresionante evento.
Esta vez la beneficiada será la Fundación Anawin, una entidad que ayuda a niños de kínder y de escuelas de zonas vulnerables.
El padre Ovidio, de la Fundación Anawin, agradeció a las marcas patrocinadoras por su apoyo y destacó que este año la fundación será la beneficiadas de esta gran fiesta deportiva. Asimismo, aseguró que los fondos serán manejados de manera limpia y transparente, en beneficio de quienes más lo necesitan.
Finalmente, se invitó a los ciclistas a inscribirse por 450 lempiras durante octubre.