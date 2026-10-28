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Cristiano Ronaldo supera a Messi al ser elegido el mejor de todos los tiempos del Balón de Oro

Cristiano Ronaldo ganó cinco balones de oro y por el primero de ellos fue elegido por encima del argentino Lionel Messi

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 14:56
Cristiano Ronaldo supera a Messi al ser elegido el mejor de todos los tiempos del Balón de Oro

Cristiano Ronaldo se quedó con el primer lugar de esta competencia.

 Foto: Cortesía

París, Francia.- El Balón de Oro de 2008 del portugués Cristiano Ronaldo, que superó al argentino Lionel Messo y al español Fernando Torres, ha sido elegido en una votación popular el mejor de todos los tiempos (Best Of All Times, BOAT), anunció la organización del trofeo.

Esa edición, en la que Cristiano Ronaldo militaba en el Manchester United, fue la más votada, por delante de la de Messi de 2012 y la del propio delantero portugués de 2017, ya en las filas del Real Madrid.

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Los trofeos de ambos jugadores se alternan en los once primeros puestos hasta que aparece un jugador diferente: el brasileño Ronaldo Nazario de 2002.

El de 2008 fue el primero de los cinco balones de oro ganados por el portugués, que después recibió los de 2013, 2014, 2016 y 2017.

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Messi es el más premiado de la historia con ocho trofeos, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

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Redacción web
Agencia EFE

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