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Declaran culpable a Isaac Sandoval por violencia contra su expareja, Daniela Aldana

La modelo colombiana Daniela Aldana, expareja de Isaac Sandoval y madre de su hijo menor de edad, fue víctima de los delitos por los que él fue declarado culpable

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 11:17
Declaran culpable a Isaac Sandoval por violencia contra su expareja, Daniela Aldana

Isaac Sandoval podría enfrentar una condena de entre cuatro y seis años y ocho meses de prisión.

 Fotos: Cortesía redes

San Pedro Sula, Cortés.- La Sala I del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula declaró este miércoles 28 de octubre, culpable por unanimidad a Isaac Sandoval por los delitos de violencia contra la mujer agravada y lesiones agravadas en perjuicio de su expareja, Daniela Aldana Pinzón, una modelo colombiana y madre de su hijo menor de edad.

La audiencia de individualización de la pena fue programada para el 11 de noviembre.

Sandoval podría enfrentar una condena de entre cuatro y seis años y ocho meses de prisión.

Daniela Aldana, relató por primera vez su difícil experiencia en una relación con Isaac Sandoval, en la que sufrió agresiones físicas, psicológicas e infidelidades.

Según los hechos acreditados por los jueces, Sandoval mantuvo una relación sentimental de aproximadamente 18 meses con la modelo colombiana, período durante el cual la sometió a malos tratos, desprecios, hostigamiento y agresiones físicas.

Uno de los episodios más graves ocurrió la noche del 18 de febrero de 2023. Ambos se encontraban en un hotel cuando, según el fallo, Daniela Aldana Pinzón le reclamó por celos. Posteriormente, se trasladaron a la vivienda de ella, ubicada en el bulevar Las Torres, donde Sandoval la golpeó en el rostro y luego la arrastró con su vehículo.

Las lesiones sufridas por la modelo requirieron 28 días de rehabilitación, según los antecedentes expuestos en el proceso judicial.

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Este es el segundo juicio que Sandoval enfrenta ante un tribunal de sentencia por hechos de violencia contra la misma víctima.

En junio pasado, la Sala Tercera lo absolvió por los mismos delitos, pero por hechos ocurridos en fechas y circunstancias diferentes.

Además, en 2024, el Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica lo había sentenciado a 18 meses de reclusión o trabajo comunitario y al pago de una multa de 22,000 lempiras. Sandoval impugnó esa resolución y, posteriormente, el Juzgado de Ejecución Penal ordenó su captura.

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Actualmente, permanece recluido en el centro penitenciario de El Progreso, Yoro.

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Fernando Maldonado
Fernando Maldonado
Periodista

Periodista con 14 años de experiencia, ocho de ellos en EL HERALDO, especializado en temas de seguridad, narcotráfico y lucha contra la corrupción. Desde 2022, editor de Prensa General. Es especialista en periodismo judicial.

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