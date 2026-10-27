Investigarán la muerte de dos estudiantes de sexto grado en El Corpus, Choluteca

Choluteca, Honduras.- Autoridades de educación anunciaron que investigarán la reciente muerte de dos estudiantes de sexto grado en el municipio de El Corpus, Choluteca. Según el reporte preliminar, la víctima más reciente fue identificada como Abner Manuel Gómez Meléndez, de apenas 12 años de edad. Su fallecimiento ocurrió a pocos días de la muerte de Nicxi Marisela López Ramírez, originaria del sector del Divisadero, quien murió el pasado viernes y ya fue sepultada por sus familiares.

Ambos eran estudiantes del Instituto Nimia Baquedano, situado en la comunidad de El Banquito, y sus muertes ocurrieron en situaciones similares, según informaron medios locales de Choluteca. La hipótesis inicial refiere que ambos menores se habrían quitado la vida, sin embargo, las autoridades policiales y educativas anunciaron buscan más indicios sobre los casos para determinar qué fue lo que pasó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Abner Manuel Gómez Meléndez... salió a buscar leña y lo encontraron en unos potreros, colgando de un árbol; lo bajaron pero ya no tenía signos vitales. Recordemos que durante el fin de semana una niña se quitó la vida en el sector de Yusguare", detalló la subinspectora Cruz. Tras las muertes también salió a relucir la existencia de una carta que incluye los nombres de seis niños que supuestamente jugaron a la tabla ouija, incluyendo los menores fallecidos. Sin embargo, la versión continúa siendo indagada.

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