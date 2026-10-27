Investigarán la muerte de dos estudiantes de sexto grado en El Corpus, Choluteca

Choluteca, Honduras.- Autoridades de educación anunciaron que investigarán la reciente muerte de dos estudiantes de sexto grado en el municipio de El Corpus, Choluteca.
Según el reporte preliminar, la víctima más reciente fue identificada como Abner Manuel Gómez Meléndez, de apenas 12 años de edad.
Su fallecimiento ocurrió a pocos días de la muerte de Nicxi Marisela López Ramírez, originaria del sector del Divisadero, quien murió el pasado viernes y ya fue sepultada por sus familiares.
Ambos eran estudiantes del Instituto Nimia Baquedano, situado en la comunidad de El Banquito, y sus muertes ocurrieron en situaciones similares, según informaron medios locales de Choluteca.
La hipótesis inicial refiere que ambos menores se habrían quitado la vida, sin embargo, las autoridades policiales y educativas anunciaron buscan más indicios sobre los casos para determinar qué fue lo que pasó.
"Abner Manuel Gómez Meléndez... salió a buscar leña y lo encontraron en unos potreros, colgando de un árbol; lo bajaron pero ya no tenía signos vitales. Recordemos que durante el fin de semana una niña se quitó la vida en el sector de Yusguare", detalló la subinspectora Cruz.
Tras las muertes también salió a relucir la existencia de una carta que incluye los nombres de seis niños que supuestamente jugaron a la tabla ouija, incluyendo los menores fallecidos. Sin embargo, la versión continúa siendo indagada.
Consternación
Durante una entrevista en vivo para un medio local de Choluteca, el director departamental, Douglas Baquedano, lamentó el deceso de ambos estudiantes. "Estamos muy consternados, eran niños que empezaban su vida, pero siempre nos preocupamos y nos preguntamos qué pasó", expresó.
Asimismo, confirmó que estará de visita en el Instituto Nimia Baquedano para apoyar a los estudiantes e indagar. "Vamos a reunirnos con la unidad de supervisión para programar el día y la hora en que se va a hacer esta intervención".
Las familias de ambos menores se encuentran devastadas por la irreparable pérdida. La madre de Abner, entre lágrimas lamentó la partida de su hijo a quién recuerda como alguien muy especial. Asimismo, manifestó que los docentes le notificaron que era un estudiante de excelencia en su grado.
En cambio, la familia de la menor ha optado por no pronunciarse sobre la muerte de la pequeña, así lo confirmó la subinspectora Cruz, vocera de la Policía Nacional en la zona.