Providas interponen denuncia ante el MP por publicación de la vetada Ley de Embarazo

Tegucigalpa, Honduras.- Abogados del movimiento provida “Por Nuestros Hijos” interpusieron este martes 27 de octubre una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por presuntas irregularidades en la publicación de la Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente en Honduras, vetada por la expresidenta Xiomara Castro. El abogado Juan Diego Lacayo, representante del movimiento, explicó que la acción legal busca esclarecer las circunstancias en las que se publicó la normativa, debido a que, según señaló, no habría recibido la sanción de la entonces mandataria. “La denuncia es sobre las irregularidades cometidas en la publicación de una ley que no fue sancionada por la expresidenta de la República, Xiomara Castro”, manifestó Lacayo.

Origen del conflicto

La controversia en torno a la Ley de Prevención del Embarazo Adolescente renació con fuerza tras confirmarse la promulgación del Decreto 08-2023 en el Diario Oficial La Gaceta, edición No. 37,050 de fecha 22 de enero de 2026. Esta normativa, cuyo propósito formal es reducir las tasas de gestación precoz e implementar programas formativos de educación sexual en todos los niveles educativos, se convirtió en objeto de fuerte cuestionamiento legal debido a los antecedentes de su trámite legislativo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El proyecto había sido presentado por la diputada de Libertad y Refundación (Libre), Scherly Arriaga, y aprobado originalmente por el pleno del Congreso Nacional el 8 de marzo de 2023; sin embargo, en julio de ese mismo año, la presidenta Xiomara Castro decidió vetar la ley debido a intensas protestas de sectores religiosos, asociaciones de padres de familia y la Conferencia Episcopal.

Reacciones

Diversos juristas y sectores sociales han advertido que la ley resulta extemporánea e inconstitucional, al tiempo que las nuevas autoridades del Congreso han manifestado su total desconcierto sobre el mecanismo empleado. "La ley se aprobó en 2023, la bancada del Partido Nacional estuvo en contra y cuando la enviaron a sanción la presidenta la vetó por la presión social", recordó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. Además, Zambrano aseguró que este martes 27 de octubre "sí o sí se va a buscar el mecanismo de derogar, mandar a la sanción y que esté publicado lo más pronto posible sin eximir de responsabilidad a algún funcionario que actúa al margen de la ley".