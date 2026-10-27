Suspenden juicio contra mujer acusada de matar a puñaladas a su hija recién nacida en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- El juicio oral y público contra Gloria Marina López Pineda, acusada de matar a puñaladas a su hija recién nacida, fue suspendido por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia debido a la carga de audiencias pendientes, por lo que el proceso judicial se reanudará el próximo 16 de noviembre de 2026. El proceso comenzó el lunes 19 de octubre y estaba previsto que se desarrollara durante tres días, sin embargo, las audiencias únicamente se realizaron en dos jornadas, durante las cuales el Ministerio Público presentó las pruebas relacionadas con el caso. Entre los elementos probatorios figuran cuatro testigos, seis pruebas documentales y seis pruebas técnico-científicas, entre ellas dictámenes psiquiátricos y psicológicos, análisis de ADN y el informe forense que describe las lesiones encontradas en el cuerpo de la bebé.

El crimen ocurrió en mayo de 2025

De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el domingo 11 de mayo de 2025, durante la celebración del Día de la Madre, en una vivienda de la residencial Santa Mónica, en San Pedro Sula, Cortés, donde López Pineda trabajaba como empleada doméstica.

Las indagaciones establecen que la mujer habría dado a luz en secreto dentro de la vivienda y posteriormente salió de la habitación con sangrado, por lo que manifestó a sus empleadores que presentaba problemas menstruales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse López fue trasladada al hospital Mario Rivas, donde los médicos confirmaron que acababa de dar a luz, situación que los llevó a regresar a la vivienda para verificar lo ocurrido.

Al llegar al inmueble, encontraron el cuerpo sin vida de la recién nacida en el servicio sanitario, envuelto en una toalla y dentro de un recipiente para basura. Posteriormente, los médicos confirmaron que la bebé había fallecido y que presentaba heridas provocadas por arma blanca.

Según las investigaciones policiales, la sospechosa habría utilizado un cuchillo de cocina para atacar a la menor, provocándole una herida en el cuello y otras cinco lesiones en distintas partes del cuerpo.