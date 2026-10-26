"Voló desde el puente": vehículo cae desde paso a desnivel del bulevar Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Un accidente vehicular estuvo a poco de convertirse en una tragedia fatal la noche del domingo cuando el conductor de un turismo rojo volcó en el bulevar Suyapa, a la altura del paso a desnivel de El Trapiche.

En el percance vial el automotor terminó cayendo desde la parte alta del paso a desnivel, quedando semidestruido en el fondo túnel que conduce hacia Suyapa.

El conductor resultó con lesiones considerables, pero sobrevivió a la caída, entretanto el automotor evidencia en sus destrozos el fuerte descenso.