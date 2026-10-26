"Voló desde el puente": vehículo cae desde paso a desnivel del bulevar Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Un accidente vehicular estuvo a poco de convertirse en una tragedia fatal la noche del domingo cuando el conductor de un turismo rojo volcó en el bulevar Suyapa, a la altura del paso a desnivel de El Trapiche.
En el percance vial el automotor terminó cayendo desde la parte alta del paso a desnivel, quedando semidestruido en el fondo túnel que conduce hacia Suyapa.
El conductor resultó con lesiones considerables, pero sobrevivió a la caída, entretanto el automotor evidencia en sus destrozos el fuerte descenso.
La Direccion Nacional de vialidad y Transporte (DNVT) descartó de manera preliminar que el conductor transitara bajo los efectos del alcohol.
Sobre el percance continúan las indagaciones y todo apunta a que el exceso de velocidad imprudente en la curva podría ser la causa del accidente.
En el incidente no se vio involucrado otro automotor y afortunadamente al momento de caer al túnel ningún otro conductor transitaba por la zona.