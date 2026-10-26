  1. Inicio
  2. · Sucesos

"Voló desde el puente": vehículo cae desde paso a desnivel del bulevar Suyapa

El conductor, que no fue identificado, resultó con algunas lesiones tras el aparatoso volcamiento, afortunadamente en la zona no iban transitando más vehículos en el túnel

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 12:00
Voló desde el puente: vehículo cae desde paso a desnivel del bulevar Suyapa

El automotor se cayó desde un nivel superior quedando en el fondo del paso a desnivel.

 Fotos cortesía: Redes sociales.

Tegucigalpa, Honduras.- Un accidente vehicular estuvo a poco de convertirse en una tragedia fatal la noche del domingo cuando el conductor de un turismo rojo volcó en el bulevar Suyapa, a la altura del paso a desnivel de El Trapiche.

En el percance vial el automotor terminó cayendo desde la parte alta del paso a desnivel, quedando semidestruido en el fondo túnel que conduce hacia Suyapa.

El conductor resultó con lesiones considerables, pero sobrevivió a la caída, entretanto el automotor evidencia en sus destrozos el fuerte descenso.

Dos hombres pierden la vida en accidente de moto con camioneta en Tocoa, Colón

La Direccion Nacional de vialidad y Transporte (DNVT) descartó de manera preliminar que el conductor transitara bajo los efectos del alcohol.

Debido al impulso que traía el auto, el conductor no puedo maniobrar al llegar a la curva.

Debido al impulso que traía el auto, el conductor no puedo maniobrar al llegar a la curva.

Sobre el percance continúan las indagaciones y todo apunta a que el exceso de velocidad imprudente en la curva podría ser la causa del accidente.

Hombre se hizo pasar por cliente para matar a vendedor en un autolote de la capital
El conductor resultó vivo de milagro tras el aparatoso volcamiento.

El conductor resultó vivo de milagro tras el aparatoso volcamiento.

En el incidente no se vio involucrado otro automotor y afortunadamente al momento de caer al túnel ningún otro conductor transitaba por la zona.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias