Accidente en Tocoa, Colón, deja dos hombres muertos tras colisión de moto con camioneta

Colón, Honduras.- Dos hombres perdieron la vida en un accidente de tránsito registrado la noche de este domingo 25 de octubre en la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de Lérida, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón. De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se conducían en una motocicleta cuando fueron embestidas por una camioneta, cuyo impacto les provocó la muerte en el lugar del percance. Según las primeras versiones, los dos hombres fueron identificados únicamente como Rubilio, originario de la comunidad de Prieta, y “Chalito”, quien residía en Lérida, ambas localidades del departamento de Colón, sin que se hayan proporcionado más detalles sobre sus identidades.

Hasta el momento, no se han esclarecido las circunstancias en las que ocurrió la colisión entre ambos vehículos, por lo que se espera que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones para determinar cómo sucedieron los hechos. De igual forma, tampoco se ha confirmado la identidad del conductor de la camioneta ni se han brindado detalles sobre las posibles responsabilidades en el accidente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Estadísticas

Honduras contabiliza 1,599 personas fallecidas en accidentes de tránsito en lo que va de 2026, una cifra que supera en 19 víctimas la registrada durante el mismo período de 2025, según datos proporcionados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). De acuerdo con el jefe del Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), subcomisario Darwin Hernández, en el país se han registrado 15,730 eventos viales durante el presente año. Entre las conductas que generan preocupación para las autoridades figura conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, una práctica por la que se ha sancionado a 17,740 conductores durante 2026.