Triple colisión deja una mujer muerta y dos personas heridas en Santa Cruz de Yojoa

Santa Cruz de Yojoa, Honduras.- Una mujer perdió la vida y dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado la noche de este viernes 23 de octubre en el sector de El Balín, sobre la carretera CA-5, en Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, al norte de Honduras.

La víctima fue identificada como Valeria Santos, de 58 años, quien viajaba en un vehículo tipo pick-up junto a otras personas que pertenecían a una iglesia cristiana y regresaban del templo Jesucristo el Verdadero Dios después de participar en un culto religioso.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde y en la colisión también estuvieron involucrados un camión repartidor y una rastra que transportaba una pipa de combustible, según los reportes del suceso.