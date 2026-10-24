Triple colisión deja una mujer muerta y dos personas heridas en Santa Cruz de Yojoa

Santa Cruz de Yojoa, Honduras.- Una mujer perdió la vida y dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado la noche de este viernes 23 de octubre en el sector de El Balín, sobre la carretera CA-5, en Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, al norte de Honduras.
La víctima fue identificada como Valeria Santos, de 58 años, quien viajaba en un vehículo tipo pick-up junto a otras personas que pertenecían a una iglesia cristiana y regresaban del templo Jesucristo el Verdadero Dios después de participar en un culto religioso.
El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde y en la colisión también estuvieron involucrados un camión repartidor y una rastra que transportaba una pipa de combustible, según los reportes del suceso.
El percance movilizó a los miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes al llegar al lugar encontraron a la mujer sin vida y procedieron a auxiliar a las personas que habían resultado afectadas por el impacto.
Dos personas heridas
Entre los lesionados fueron identificados Wilmer Joel Quintanilla, de 46 años, y Heemnia Orellana, de 64, quienes recibieron asistencia de los socorristas y posteriormente fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula para recibir atención médica.
Por otra parte, los conductores del camión y de la rastra resultaron ilesos, aunque las unidades involucradas presentaron daños materiales a raíz de la colisión.
Hasta el momento, no se han establecido las causas exactas del accidente ni se ha determinado la responsabilidad de los conductores involucrados, por lo que las investigaciones correspondientes deberán establecer cómo se produjo el choque que dejó una persona fallecida y dos heridas.
Honduras contabiliza 1,599 personas fallecidas en accidentes de tránsito en lo que va de 2026, una cifra que supera en 19 víctimas la registrada durante el mismo período de 2025, según datos proporcionados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).