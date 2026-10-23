En la cárcel queda alias “Danyer”, presunto miembro de la Pandilla 18

Tegucigalpa, Honduras.-Un juez dictó prisión preventiva contra Allan Noel López García, de 23 años, conocido con el alias de “Danyer”, señalado como presunto integrante de la Pandilla 18, por el delito de asociaciones terroristas.

La medida fue impuesta durante la audiencia inicial celebrada en los Juzgados de Jurisdicción Nacional, en la capital, donde también se dictó auto de formal procesamiento contra el imputado.

López García fue requerido el pasado 15 de octubre por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán.