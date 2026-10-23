En la cárcel queda alias “Danyer”, presunto miembro de la Pandilla 18

Tegucigalpa, Honduras.-Un juez dictó prisión preventiva contra Allan Noel López García, de 23 años, conocido con el alias de “Danyer”, señalado como presunto integrante de la Pandilla 18, por el delito de asociaciones terroristas.
La medida fue impuesta durante la audiencia inicial celebrada en los Juzgados de Jurisdicción Nacional, en la capital, donde también se dictó auto de formal procesamiento contra el imputado.
López García fue requerido el pasado 15 de octubre por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán.
Según los señalamientos en su contra, el joven sería miembro activo de la Pandilla 18 y tendría el rango de “homie” dentro de esa estructura criminal.
Tras la audiencia inicial, el juez determinó que el imputado deberá permanecer bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial relacionado con los cargos que se le atribuyen.
El auto de formal procesamiento representa una resolución judicial que permite continuar el proceso penal, pero no constituye una sentencia condenatoria contra el acusado.
El caso continuará en los Juzgados de Jurisdicción Nacional, donde las autoridades deberán desarrollar las siguientes etapas del procedimiento para determinar la responsabilidad penal de López García.